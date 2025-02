Honda Gold Wing 2025: 50 anni di eccellenza nel turismo su due ruote

Il 2025 segna un traguardo storico per Honda e per tutti gli appassionati di moto: il 50° anniversario della leggendaria Gold Wing. Un mezzo che ha rivoluzionato il concetto di turismo su due ruote sin dal suo debutto nel 1975 con la prima versione roadster da 1000 cc. In questi cinquant’anni, la Gold Wing ha continuato a evolversi, affermandosi come riferimento assoluto per comfort, lusso e tecnologia.

Oggi, nel suo mezzo secolo di storia, la Gold Wing si rinnova ancora. Le versioni GL1800 Gold Wing e Gold Wing Tour ricevono ulteriori miglioramenti che ne confermano il ruolo di punta tra le granturismo. Un aspetto chiave di questa nuova generazione è la presenza esclusiva del cambio DCT, a conferma dell’impegno di Honda nella ricerca della massima efficienza e facilità di guida.

Per celebrare questo anniversario, Honda ha realizzato le edizioni ‘50° Anniversario’, un omaggio alla storia della Gold Wing con tre livree evocative e dettagli esclusivi. La Gold Wing Tour sarà disponibile nelle varianti ‘Eternal Gold’, ispirata alla GL1500 del 1988 e caratterizzata da dettagli in ‘Mahogany Brown Metallic’, e ‘Bordeaux Red Metallic’, una finitura raffinata con grafiche nere e oro, impreziosite da dettagli e lettering dorati. Per la versione standard, invece, è stata pensata una colorazione esclusiva ‘Mat Ballistic Black’, con grafiche big logo sulle valigie laterali.

Un ulteriore tocco di prestigio è rappresentato dagli emblemi Gold Wing presenti sulla console centrale e sulla Smart Key. Nella versione ‘50th Anniversario’, questi dettagli includono la dicitura ‘since 1975’, mentre il logo 3D cromato sulla console combina la testa di un leone con le maestose ali di un’aquila, simbolo di potenza e nobiltà. Per enfatizzare l’esclusività di queste edizioni, Honda ha inoltre introdotto un’animazione speciale all’accensione del quadro strumenti.

Per rendere ancora più speciale questo anniversario, Honda offrirà un modellino in scala ai primi 1.833 acquirenti europei della Gold Wing ‘50° Anniversario’. Questo oggetto da collezione, lungo 280 mm e alto 152 mm, mostra l’evoluzione della moto attraverso un design ‘metà-e-metà’, con un lato che riproduce le linee della Gold Wing originale e l’altro che rappresenta l’attuale modello.

Honda ha voluto mantenere la GL1800 Gold Wing al vertice non solo per lusso e comfort, ma anche in termini di innovazione. Le versioni 2025 beneficiano di migliorie alla qualità acustica dell’impianto audio, oltre a un’ottimizzazione della funzione di interfono pilota/passeggero. Inoltre, la connettività è stata aggiornata con Wi-Fi per Apple CarPlay™ e Android Auto™, mantenendo comunque la possibilità di connessione via cavo.

Dal punto di vista tecnico, le novità più rilevanti per il 2025 includono l’aggiunta di un sensore O2 a valle del catalizzatore, l’adozione della diagnostica di bordo OBD2-2 e la riparametrazione della ECU per conformarsi alla normativa Euro 5+.

Con queste innovazioni, Honda ribadisce il suo impegno nel garantire che la Gold Wing rimanga la regina indiscussa del turismo su due ruote, combinando tradizione e tecnologia all’avanguardia per offrire un’esperienza di guida senza pari.