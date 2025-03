Honda HR-V e:HEV 2025: un SUV compatto che ridefinisce il segmento

Il nuovo Honda HR-V e:HEV 2025 si presenta con un aggiornamento stilistico e tecnico che ne migliora estetica, prestazioni ed esperienza di guida. Con un design rinnovato, un’efficienza ibrida ancora più raffinata e una dotazione tecnologica di alto livello, il SUV compatto giapponese punta a mantenere il suo status di riferimento nel segmento.

Honda ha lavorato su dettagli estetici che rendono il nuovo HR-V più sofisticato e moderno. Il frontale sfoggia una nuova modanatura superiore in Crystal Black e fari con interni scuri, mentre la firma luminosa a LED posteriore è stata ridisegnata per un look più dinamico. Anche gli interni sono stati aggiornati: il cruscotto centrale inferiore e la console centrale sono stati ridisegnati per una maggiore ergonomia e accessibilità al caricabatterie wireless.

Debuttano anche due nuovi allestimenti, Advance Plus e Advance Style Plus, con dettagli stilistici esclusivi. Advance Plus offre una mascherina anteriore nero lucido e cerchi in lega da 18’’, mentre Advance Style Plus introduce il tetto panoramico in vetro e finiture blu negli interni.

L’HR-V 2025 conferma il suo avanzato sistema ibrido e:HEV a due motori, che abbina un propulsore benzina 1.5 a ciclo Atkinson con due motori elettrici, garantendo 131 CV e 253 Nm di coppia. L’efficienza è il punto di forza del sistema, con consumi di 5,4 l/100 km (WLTP) e emissioni di 122 g/km di CO2.

Il passaggio tra le tre modalità di guida – Electric Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive – è gestito automaticamente per ottimizzare consumi e prestazioni. La modalità B permette un recupero energetico variabile, mentre le modalità Sport, Normal ed Econ consentono di adattare la risposta del veicolo alle esigenze del conducente.

Gli interni offrono spazio ai vertici della categoria, grazie alla posizione centrale del serbatoio e ai versatili Sedili Magici, che consentono di ottimizzare la capacità di carico. Il sistema di diffusione dell’aria, con bocchette a forma di L, garantisce un ambiente confortevole per tutti i passeggeri.

La tecnologia a bordo include un sistema di infotainment con schermo touchscreen da 9 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e l’aggiornata app My Honda+, che permette il controllo remoto del veicolo. Inoltre, l’HR-V può essere equipaggiato con

Come da tradizione Honda, la sicurezza è una priorità. Il pacchetto Honda SENSING è di serie su tutta la gamma, con una telecamera grandangolare ad alta definizione e funzionalità come il Cruise Control Adattivo, il Traffic Jam Assist e il Sistema di Frenata a Riduzione d’Impatto (CMBS). Il Sistema di controllo discesa (HDC) ora si attiva già a 3 km/h, garantendo una maggiore sicurezza su superfici scivolose.

Nonostante il miglioramento della dotazione, i prezzi rimangono competitivi: la versione Elegance parte da 34.500 euro, mentre l’Advance Style Plus raggiunge i 39.350 euro. Tre nuove colorazioni – Sage Green Pearl, Seabed Blue Pearl e Urban Grey Pearl – arricchiscono la gamma, enfatizzando il design dinamico dell’HR-V.