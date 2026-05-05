Cisco Talos: la sfida della cybersecurity nell'era delle minacce guidate dall'IA

Le organizzazioni si trovano oggi ad affrontare un panorama cyber sempre più complesso, dove le nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale hanno abbassato drasticamente le barriere d'ingresso anche per i criminali meno esperti. Oggi i cybercriminali sono in grado di creare infrastrutture malevole e sfruttare nuove vulnerabilità in poche ore, una velocità impensabile fino a pochi anni fa. Secondo l'ultimo report di Cisco Talos, la rapidità nello sviluppo di codice dannoso rende le minacce più dinamiche, imprevedibili e difficili da fronteggiare, mettendo sotto pressione costante i team di sicurezza informatica.

Di fronte a questa evoluzione, la strategia vincente passa dall'aumentare la visibilità sugli ambienti IT, investire su strumenti avanzati di analisi comportamentale e automatizzare il rilevamento delle attività sospette. Nonostante la crescente sofisticazione degli attacchi, i comportamenti malevoli tendono infatti a distinguersi dalle normali attività di utenti e sistemi, offrendo così un punto di partenza per il contrasto efficace alle minacce.

L'identità è oggi il nuovo campo di battaglia. I criminali informatici fanno affidamento su account legittimi e credenziali compromesse, sfruttandoli lungo l'intera catena di attacco. Casi come la compromissione dei dispositivi aziendali e l'uso di strumenti autorizzati per movimenti laterali sono in aumento, anche a supporto di campagne ransomware sempre più diffuse. Tuttavia, rimangono segnali distintivi: accessi incoerenti con il ruolo dell'utente, utilizzo improprio di strumenti amministrativi o attività in orari insoliti sono indicatori chiave di compromissione. Monitorare e comprendere il comportamento abituale degli utenti diventa quindi centrale nelle strategie di difesa.

Cisco Talos indica alcune priorità fondamentali nella gestione delle identità: trattare le infrastrutture di identità come asset critici, rafforzare la sicurezza dell'autenticazione a più fattori, rendere questi sistemi più resilienti agli attacchi automatizzati e investire sulla detection basata su analisi comportamentale.

Sul fronte delle vulnerabilità software, emerge una duplice sfida. Da un lato la rapidità con cui gli attaccanti sfruttano le falle più recenti, a poche ore dalla loro divulgazione, dall'altro la persistente minaccia di vulnerabilità storiche come Log4Shell, ancora sfruttate grazie ai sistemi legacy non correttamente aggiornati. Priorità deve essere data alle vulnerabilità esposte su Internet e ai sistemi di accesso, riducendo i tempi di patching e aggiornando costantemente l'esposizione dei servizi.

Quasi il 40% delle vulnerabilità più sfruttate riguarda sistemi end-of-life, spesso profondamente integrati e difficili da aggiornare. Framework, librerie e componenti embedded rappresentano una superficie di attacco poco visibile ma molto rilevante. Gli hacker prediligono colpire piattaforme di gestione e software condivisi, spesso meno monitorati rispetto agli endpoint tradizionali. Migliorare la visibilità sulle dipendenze software, rafforzare la sicurezza dei sistemi più critici e segmentare in maniera rigorosa la rete sono passi ormai fondamentali.

L'automazione e l'IA accelerano sviluppo e diffusione delle minacce, ma permangono pattern e comportamenti riconoscibili. Anche le campagne automatizzate tendono a recuperare infrastrutture e tecniche già viste, facilitando l'identificazione attraverso analisi comportamentali. Gli esperti sottolineano che per le organizzazioni la chiave è distinguere gli eventi realmente anomali e sfruttare l'automazione a supporto dei processi decisionali, non per sostituirli.

L'adozione crescente di soluzioni basate su IA rappresenta allo stesso tempo una sfida e un'opportunità: la capacità di riconoscere anomalie e comportamenti sospetti, anche in scenari fortemente automatizzati, è oggi il fattore decisivo per rafforzare la postura di difesa. Trasformando la crescente complessità in un vantaggio operativo, le aziende possono giocare d'anticipo e mitigare gli impatti degli attacchi informatici nell'era dell'intelligenza artificiale.