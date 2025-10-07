Honda NT1100 2026: nuova colorazione e tecnologia evoluta per la tourer più amata d’Europa

Honda continua a consolidare la sua posizione nel segmento delle moto touring con l’arrivo della NT1100 2026, un modello che unisce comfort, tecnologia e prestazioni in una formula ormai vincente. Dopo il profondo aggiornamento tecnico introdotto lo scorso anno, la nuova versione si presenta con inedite colorazioni e una dotazione di serie che conferma la NT1100 come riferimento assoluto tra le tourer europee.

Lanciata nel 2022, la Honda NT1100 è diventata in poco tempo una delle moto più apprezzate dai viaggiatori, grazie alla sua capacità di combinare prestazioni coinvolgenti, ciclistica equilibrata e comfort sulle lunghe distanze. La sua personalità unica nasce dall’incontro tra le caratteristiche classiche di una moto da turismo e l’attitudine dinamica di una crossover moderna.

Il successo commerciale parla chiaro: oltre 20.000 unità vendute in Europa, con più di 5.000 esemplari immatricolati solo nel 2025. Dati che confermano come quasi la metà delle moto del segmento touring vendute nel Vecchio Continente dal 2022 a oggi portino il nome NT1100.

Il restyling profondo introdotto nel model year 2025 ha elevato ulteriormente il livello della moto. Ogni dettaglio è stato riprogettato, dal design alle prestazioni, fino alla dinamica di guida. Il nuovo gruppo ottico anteriore full LED con luci DRL integrate agli indicatori di direzione esalta la presenza su strada, mentre il parabrezza regolabile vanta ora un meccanismo più fluido e preciso. Sotto il serbatoio, il collaudato bicilindrico parallelo da 1.084 cc guadagna un incremento del 7% della coppia ai regimi medio-bassi, offrendo una risposta più pronta e vigorosa.

La grande novità tecnica resta l’introduzione delle sospensioni elettroniche Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment), gestite dalla sofisticata piattaforma inerziale a 6 assi, che adattano in tempo reale l’assetto della moto in base alle condizioni di guida e al tipo di terreno.

A completare un pacchetto già ricchissimo, la NT1100 2026 offre una strumentazione TFT touchscreen da 6,5 pollici a colori, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, cruise control, manopole riscaldabili, prese di ricarica USB e 12V, indicatori a disattivazione automatica, sistema di segnalazione della frenata d’emergenza (ESS) e cavalletto centrale di serie.

Per il 2026, la touring-crossover di Honda è disponibile in nuove ed eleganti livree che ne valorizzano il design moderno e sportivo. La versione NT1100 base, equipaggiata con cambio manuale e sospensioni meccaniche, debutta nella nuova tonalità ‘Iridium Gray Metallic’, mentre la versione NT1100 DCT con sospensioni elettroniche è proposta nelle colorazioni ‘Iridium Gray Metallic’ (nuova), ‘Mat Warm Ash Metallic’ e ‘Pearl Hawkseye Blue’.