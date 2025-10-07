Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Honda NT1100 2026: nuova colorazione e tecnologia evoluta per la tourer più amata d’Europa

Published

Honda continua a consolidare la sua posizione nel segmento delle moto touring con l’arrivo della NT1100 2026, un modello che unisce comfort, tecnologia e prestazioni in una formula ormai vincente. Dopo il profondo aggiornamento tecnico introdotto lo scorso anno, la nuova versione si presenta con inedite colorazioni e una dotazione di serie che conferma la NT1100 come riferimento assoluto tra le tourer europee.

Lanciata nel 2022, la Honda NT1100 è diventata in poco tempo una delle moto più apprezzate dai viaggiatori, grazie alla sua capacità di combinare prestazioni coinvolgenti, ciclistica equilibrata e comfort sulle lunghe distanze. La sua personalità unica nasce dall’incontro tra le caratteristiche classiche di una moto da turismo e l’attitudine dinamica di una crossover moderna.

Il successo commerciale parla chiaro: oltre 20.000 unità vendute in Europa, con più di 5.000 esemplari immatricolati solo nel 2025. Dati che confermano come quasi la metà delle moto del segmento touring vendute nel Vecchio Continente dal 2022 a oggi portino il nome NT1100.

Il restyling profondo introdotto nel model year 2025 ha elevato ulteriormente il livello della moto. Ogni dettaglio è stato riprogettato, dal design alle prestazioni, fino alla dinamica di guida. Il nuovo gruppo ottico anteriore full LED con luci DRL integrate agli indicatori di direzione esalta la presenza su strada, mentre il parabrezza regolabile vanta ora un meccanismo più fluido e preciso. Sotto il serbatoio, il collaudato bicilindrico parallelo da 1.084 cc guadagna un incremento del 7% della coppia ai regimi medio-bassi, offrendo una risposta più pronta e vigorosa.

La grande novità tecnica resta l’introduzione delle sospensioni elettroniche Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment), gestite dalla sofisticata piattaforma inerziale a 6 assi, che adattano in tempo reale l’assetto della moto in base alle condizioni di guida e al tipo di terreno.

A completare un pacchetto già ricchissimo, la NT1100 2026 offre una strumentazione TFT touchscreen da 6,5 pollici a colori, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, cruise control, manopole riscaldabili, prese di ricarica USB e 12V, indicatori a disattivazione automatica, sistema di segnalazione della frenata d’emergenza (ESS) e cavalletto centrale di serie.

Per il 2026, la touring-crossover di Honda è disponibile in nuove ed eleganti livree che ne valorizzano il design moderno e sportivo. La versione NT1100 base, equipaggiata con cambio manuale e sospensioni meccaniche, debutta nella nuova tonalità ‘Iridium Gray Metallic’, mentre la versione NT1100 DCT con sospensioni elettroniche è proposta nelle colorazioni ‘Iridium Gray Metallic’ (nuova), ‘Mat Warm Ash Metallic’ e ‘Pearl Hawkseye Blue’.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Motori

BYD e DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino 2025

Motori

CUPRA Tindaya: la nuova showcar che segna un viaggio nell’ignoto

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

MG Motor supera le 100.000 vetture in Italia: un traguardo storico per il brand in soli quattro anni

Motori

Honda NT1100 2026: nuova colorazione e tecnologia evoluta per la tourer più amata d’Europa

Società

“CIRCO MASSIMO”: Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove

Motori

Hyundai “45”: la concept car elettrica che 5 anni fa ha fatto da apripista alla IONIQ 5

Motori

25 anni di Opel Vivaro: il veicolo commerciale tuttofare festeggia il suo anniversario

Motori

Vittori debutta a Miami con una hypercar ibrida firmata Pininfarina

Società

Greenpeace Italia lancia “Occhi Verdi” per educare i bambini al rispetto del Pianeta

Spettacolo

GATTOTORO FEAT. GIANCANE: esce domani il nuovo singolo “UNGARETTY”

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Spettacolo

Anastasio lancia il “LMNPP TOUR”: un viaggio tra musica e teatro

Spettacolo

Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Motori

SUBARU nominata “Brand più affidabile 2025” da Consumer Reports

Motori

Tesla aggiorna Model 3 e Model Y: più autonomia, nuove funzionalità e prezzi invariati

Motori

Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e sicurezza a un prezzo competitivo

Motori

McLaren celebra 30 anni di leggende con “States of Endurance”

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Spettacolo

Olivia Dean: una nuova stella del soul conquista le classifiche mondiali

Motori

BMW: a Lipsia il primo stabilimento al mondo collegato a una pipeline per l’idrogeno

Motori

Italian Renault 4 Festival 2025: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Giochi

Hot Wheels trasforma la CLA in un’auto giocattolo di grandi dimensioni
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

MG Motor supera le 100.000 vetture in Italia: un traguardo storico per il brand in soli quattro anni

MG Motor festeggia un traguardo importante: oltre 100.000 vetture vendute in Italia. Un risultato che testimonia la crescita esponenziale del marchio e l’entusiasmo di...

15 minuti ago

Motori

Hyundai “45”: la concept car elettrica che 5 anni fa ha fatto da apripista alla IONIQ 5

Nel mondo del design automobilistico, ci sono concept destinati a restare esercizi di stile e altri capaci di cambiare il corso della storia. La...

48 minuti ago

Motori

25 anni di Opel Vivaro: il veicolo commerciale tuttofare festeggia il suo anniversario

L’Opel Vivaro celebra il suo 25° anniversario come uno dei veicoli commerciali più versatili e innovativi del settore. Lanciato originariamente nel 2000 durante il...

3 ore ago

Motori

Vittori debutta a Miami con una hypercar ibrida firmata Pininfarina

Il mondo dell’automotive accoglie una nuova protagonista: Vittori, una casa automobilistica con radici tra Italia e Stati Uniti, che ha scelto la vibrante cornice...

3 ore ago