Honda porta l’avventura su due ruote nelle sue Academy internazionali

Honda rafforza la sua vocazione per l’avventura attraverso tre centri ufficiali dedicati al mondo off-road, attivi in Italia, Francia e Regno Unito. Queste strutture rappresentano un punto di riferimento per i motociclisti che desiderano vivere appieno le emozioni dell’Adventure, in un ambiente sicuro, controllato e supportato da istruttori qualificati.

Le Honda Adventure Academy offrono percorsi di formazione pensati per ogni livello di esperienza: dai principianti che si avvicinano per la prima volta alla guida in fuoristrada, fino ai rider più esperti che vogliono affinare la propria tecnica. In queste scuole, i partecipanti possono scoprire tutto il potenziale della CRF1100L Africa Twin e degli altri modelli della gamma Honda, sperimentando direttamente le prestazioni e la tecnologia che distinguono il marchio.

Le academy nascono dalla filosofia che da sempre contraddistingue Honda: un equilibrio tra sicurezza, rispetto per la natura e piacere di guida. A ispirare i corsi è una tradizione sportiva leggendaria, costruita su decenni di competizioni e otto vittorie alla mitica Dakar, simbolo per eccellenza dell’avventura estrema. Questo patrimonio tecnico e umano alimenta il know-how degli istruttori e orienta ogni esperienza didattica.

Dietro ciascun centro c’è una figura di spicco del motociclismo: Marcello Romano per l’Italia, David Frétigné per la Francia e Dave Thorpe per il Regno Unito. Uniti da una medesima visione, questi tre campioni trasformano la loro carriera agonistica in un approccio formativo fondato su empatia e progressione, guidando ogni partecipante a sviluppare non solo abilità tecniche ma anche consapevolezza e fiducia in se stesso.

Come sottolineano gli organizzatori, l’obiettivo non è creare piloti da gara, ma motociclisti completi, pronti a vivere l’avventura con fiducia, rispetto e divertimento. Questo principio racchiude lo spirito di tutta l’iniziativa: un invito a esplorare i limiti in sicurezza, migliorarsi e godere appieno dell’esperienza di guida.

Le Honda Adventure Academy rappresentano dunque un’occasione unica per chi ama il mondo delle due ruote e desidera mettere alla prova le proprie capacità in scenari autentici, accompagnato da professionisti e dalla garanzia di un marchio simbolo di affidabilità e innovazione.