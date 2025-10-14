Honda protagonista della 57^edizione della Barcolana

La 57ª edizione della Barcolana ha offerto uno spettacolo senza precedenti, con una mescolanza elettrizzante di sport, innovazione e passione che ha letteralmente catturato l’attenzione di oltre 400mila persone tra terra e mare. Honda, con la sua partecipazione significativa, ha giocato un ruolo centrale in questa storica edizione.

Al centro della scena, la nuova coupé Honda Prelude ha fatto il suo debutto nazionale in Piazza Unità d’Italia, stupendo i visitatori con il suo design accattivante e la tecnologia ibrida all’avanguardia. L’evento ha evidenziato Honda come punto di riferimento per il futuro della mobilità, unendo prestazioni, efficienza e attenzione all’ambiente.

La festa del mare di Trieste è stata anche un trionfo sportivo con la vittoria di Arca Sgr di Furio Benussi, che ha passato simbolicamente il timone alla moglie Elisa, seguita dalla figlia Marta Benussi e dal Prosecco Doc Shockwave³ al terzo posto. Questo evento è riuscito a coinvolgere 1865 iscritti, il numero più alto nell’era post-pandemica, con circa 15mila partecipanti in barca a vela.

L’intera gamma di veicoli Honda era a disposizione per test drive, mostrando modelli dalle city car Jazz, ideali per la città, fino al crossover sportivo ZR-V, offrendo una visione olistica della mobilità sostenibile firmata Honda.

Honda non si è fermata solo all’esposizione dei suoi modelli. Ha contribuito alla riuscita dell’evento con talk di esperti e testimoni celebri. Quando la gara di nuoto in acque libere Barcolana Nuota, organizzata da Honda, è stata annullata a causa del maltempo, Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e Ambasciatore Honda, ha condotto un talk accattivante, portando entusiasmo e ispirazione al pubblico.

L’ex velista e due volte medaglia d’oro olimpica, Caterina Banti, è stata anch’essa protagonista, interagendo con il pubblico e condividendo la sua passione presso lo stand Honda.

L’evento si è concluso con l’attesissima estrazione del vincitore del concorso “Vinci una Honda Jazz”. Kosuke Yoshida, Head of Cars Sales di Honda Motor Europe, ha premiato come vincitore Giovanni Gabassi, che si è aggiudicato una Honda Jazz Elegance Full Hybrid, chiudendo in bellezza un’edizione memorabile piena di emozioni.

Con la 57ª edizione, la Barcolana si è confermata un evento che unisce sport, innovazione e comunità, con Honda come protagonista indiscussa. Questa edizione ha dimostrato come la passione per lo sport possa fondersi con la tecnologia per creare esperienze ed emozioni indimenticabili.