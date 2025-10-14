Honda rinnova le CB650R e CBR650R: nuove colorazioni per il 2026

L’iconico duo composto da Honda CB650R e Honda CBR650R si prepara a conquistare ancora una volta gli appassionati delle due ruote. Per il model year 2026, la casa dell’Ala Dorata annuncia l’arrivo di nuove colorazioni che esaltano il carattere sportivo e lo stile inconfondibile di questi modelli di media cilindrata, confermando la loro posizione di riferimento nel panorama motociclistico europeo.

Dal debutto nel 2019, la naked in stile Neo Sports Café e la Super Sport si sono affermate come protagoniste assolute grazie al perfetto equilibrio tra emozioni di guida, sound coinvolgente e prestazioni del motore quattro cilindri in linea. L’introduzione nel 2024 della frizione elettronica E-Clutch, tecnologia pionieristica sviluppata da Honda, ha reso l’esperienza di guida ancora più intuitiva, sia per i motociclisti alle prime armi sia per i rider esperti.

Per il 2026, la dotazione tecnica dei due modelli rimane invariata, ma è l’estetica a ricevere un deciso aggiornamento cromatico. La CB650R e la CBR650R sfoggiano nuove tonalità moderne e grintose, pensate per mettere in risalto le linee dinamiche e sportive che da sempre caratterizzano queste moto.

Le nuove CB650R e CBR650R saranno disponibili esclusivamente con la E-Clutch, che consente partenze e cambi marcia senza utilizzare la leva della frizione, regalando fluidità e precisione. La CB650R 2026 sarà proposta nelle colorazioni ‘Mat Gunpowder Black Metallic’ (aggiornata), ‘Mat Jeans Blue Metallic’, ‘Candy Energy Orange’ e ‘Grand Prix Red’, tutte con dettagli in ‘Graphite Black Metallic’. La CBR650R, invece, sarà disponibile in ‘Mat Gunpowder Black Metallic’ con dettagli gialli e nella classica ‘Grand Prix Red’ (Tricolour).

La CB650R ha superato le 46.000 unità vendute dal lancio, posizionandosi stabilmente tra le tre moto più amate del marchio in Europa. La CBR650R, dal canto suo, mantiene il primato di Super Sport più venduta in Europa dal 2021, con una quota di mercato del 12% nel 2025 e oltre 4.500 unità vendute da inizio anno. Numeri che testimoniano il forte legame tra questi modelli e la community di motociclisti europei.

Le nuove versioni 2026 della CB650R e della CBR650R con frizione E-Clutch saranno disponibili sul mercato italiano a partire dai prossimi mesi presso la rete ufficiale Honda.