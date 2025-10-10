Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Con un richiamo deciso al passato e un’anima profondamente moderna, Honda presenta ufficialmente la nuova CB1000F 2026, l’ultima arrivata nella leggendaria famiglia CB. Una moto che non si limita a celebrare la storia, ma la reinterpreta con un linguaggio contemporaneo, fondendo design heritage, tecnologia all’avanguardia e prestazioni coinvolgenti.

La nuova CB1000F trae ispirazione dalle mitiche CB degli anni ’80, in particolare dalla Honda CB900F Bol D’Or e dalla Honda CB750F, protagonista delle imprese di Freddie Spencer nel campionato AMA. Il design si distingue per le linee fluide e la sagoma compatta che unisce con armonia serbatoio, fiancate e sella, culminando in un codone slanciato. Elementi come il doppio clacson sotto al faro tondo, le grafiche audaci e lo scarico a megafono completano l’estetica retrò con un tocco di carattere deciso.

Sotto la veste classica batte un cuore moderno. La CB1000F è spinta da un quattro cilindri in linea derivato dalla Honda CBR1000RR Fireblade (2017–2019), profondamente rivisto per garantire una risposta più corposa e sfruttabile. Con una potenza massima di 124 CV a 9.000 giri/min e una coppia di 103 Nm a 8.000 giri/min, il nuovo propulsore offre un’erogazione equilibrata e un sound inconfondibile, pensato per coinvolgere il pilota in ogni situazione.

La ciclistica è affidata a una forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm, abbinata a un monoammortizzatore posteriore regolabile con leveraggio Pro-Link dedicato. L’impianto frenante Nissin con pinze radiali a quattro pistoncini e dischi flottanti da 310 mm assicura potenza e precisione nelle frenate più decise.

Nonostante l’anima heritage, la CB1000F è ricca di tecnologia moderna. La piattaforma inerziale IMU a sei assi permette di sfruttare l’ABS Cornering, mentre il sistema Throttle By Wire offre tre Riding Mode preimpostati e due personalizzabili, per adattare potenza, freno motore e controllo di trazione HSTC con anti-impennata integrato. La strumentazione TFT a colori da 5” con tecnologia di incollaggio ottico garantisce leggibilità perfetta e integra la connettività tramite Honda RoadSync. Non manca la Smart Key, per un’esperienza di utilizzo semplice e immediata.

Honda conferma anche la sua attenzione alla sostenibilità: alcune componenti, come il parafango posteriore e la base della sella, sono realizzate in polipropilene riciclato. A completare l’offerta, una gamma di Accessori Originali Honda in configurazione Sport, Comfort e Travel consente di personalizzare la moto secondo le proprie esigenze.

La CB1000F sarà disponibile in Italia in due colorazioni distintive: Wolf Silver Metallic con strisce blu e Graphite Black con strisce rosse.