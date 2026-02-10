Honda SH festeggia 25 anni: arriva il Model Year 2026 con design rinnovato e tecnologia premium

L’icona della mobilità urbana torna protagonista con una versione completamente aggiornata. Honda SH125i e SH150i celebrano il 25° anniversario con il nuovo Model Year 2026, evoluzione che segna un altro capitolo nella storia di uno scooter diventato sinonimo di praticità, eleganza e affidabilità.

Secondo quanto annunciato, la nuova serie introduce un frontale dal design completamente rinnovato e un equipaggiamento di bordo di livello premium. Tra le principali novità spiccano il display TFT a colori e la connettività Honda RoadSync, che consente di gestire diverse funzioni dello smartphone in sicurezza, migliorando l’esperienza di guida quotidiana.

Fin dal suo debutto, la serie SH è considerata un punto di riferimento per la mobilità urbana. La sua storia parte dal 1984 e ha accompagnato generazioni di motociclisti italiani ed europei. Oggi, con oltre un milione di unità prodotte nello stabilimento di Atessa, il modello mantiene una leadership costante nelle vendite a due ruote in Italia. Questo traguardo sottolinea non solo la popolarità del mezzo, ma anche la fiducia costruita nel tempo.

Il nuovo SH MY26 prosegue il percorso di evoluzione già intrapreso con la recente versione “Vetro”. L’obiettivo dichiarato è ridurre ulteriormente l’impatto ambientale, adottando soluzioni costruttive più efficienti e materiali innovativi. Un impegno che conferma la strategia del marchio verso una mobilità sempre più sostenibile e attenta all’ecosistema urbano.

L’introduzione del nuovo Model Year 2026 consolida, dunque, un percorso di continuità e innovazione. Forte di un’eredità lunga oltre quarant’anni, Honda SH si prepara a entrare nel futuro con un look più moderno, tecnologie di bordo avanzate e un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità.

Con il suo design aggiornato, il display TFT e le funzioni connesse, il nuovo SH125i e SH150i promettono di restare protagonisti del mercato, confermandosi come l’autentica icona urbana per chi cerca comfort, efficienza e stile nella mobilità di tutti i giorni.