Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Published

Honda si prepara a calcare la scena di Motodays 2026 con una serie di importanti novità che segnano un’evoluzione tanto nel mondo dell’off‑road quanto nella mobilità urbana. Il marchio giapponese presenterà infatti la nuova CRF300L RED EDITION e l’inedita CRF300L RED EDITION EVO, due modelli pensati per gli appassionati dell’avventura in fuoristrada e rinnovati in ogni aspetto tecnico.

Entrambe le versioni si distinguono per un significativo miglioramento della ciclistica, delle omologazioni e delle dotazioni, con soluzioni studiate per garantire massima efficienza anche nei percorsi più impegnativi. La sigla “EVO” indica inoltre una declinazione ancora più specialistica, dedicata a chi cerca performance superiori e configurazioni calibrate per l’uso off‑road più estremo.

Nel campo della mobilità cittadina, Honda lancia una proposta che unisce stile e tecnologia: arrivano gli SH125i e SH150i 2026 in colorazione HRC, una serie speciale che celebra la tradizione sportiva della Casa di Tokyo. Questi scooter si distinguono per la nuova combinazione cromatica della livrea “Tricolour” HRC, ispirata al mondo delle competizioni e contraddistinta da un’identità visiva immediatamente riconoscibile.

Realizzati interamente nello stabilimento di Atessa, gli SH in versione HRC verranno prodotti in tiratura limitata di soli 500 esemplari. Un numero che sottolinea il carattere esclusivo di questa interpretazione e rappresenta, al tempo stesso, un omaggio all’eccellenza manifatturiera italiana. Si tratta di un connubio tra passione racing e qualità costruttiva, pensato per chi ama muoversi ogni giorno con uno stile distintivo e un tocco di sportività autentica.

Una celebrazione della tradizione racing Honda e dell’eccellenza manifatturiera italiana: così viene definita l’iniziativa che unisce due mondi solo apparentemente lontani, quello dell’off‑road puro e quello della mobilità urbana. Motodays 2026 si conferma quindi come il palcoscenico ideale per mostrare l’evoluzione della gamma Honda, oggi più che mai proiettata verso un futuro in cui passione e tecnologia continuano a viaggiare nella stessa direzione.

