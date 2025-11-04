Honda svela il prototipo V3R 900 E-Compressor: una nuova era di performance

In occasione del Salone di Milano 2025, Honda svela il V3R 900 E-Compressor Prototype, equipaggiato con motore V3 e compressore a gestione elettronica.

Il prototipo V3R 900 E-Compressor è stato sviluppato come base tecnica portatrice dei nuovi valori cardine e delle tecnologie inedite e proprietarie, firmate Honda. Il V3R 900 E-Compressor nasce dalla visione e dalla volontà del team di sviluppo di Honda di dare vita e offrire prodotti che siano tecnologicamente avanzati, in grado emozionare e capaci di superare le aspettative dei clienti. L’impegno profuso per la creazione di questa attesissima novità è perfettamente in linea con la ‘Vision Honda 2030’ che ha come fine ultimo l’autentica “gioia di una mobilità libera e ingaggiante”.

La realizzazione ingegneristica di questo affascinante prototipo è scaturita dal concetto “Non-Rail Roller Coaster”, che ci permette di immaginare l’adrenalina delle montagne russe, ma con la libertà di non essere vincolati alle rotaie. Il V3R E-Compressor Prototype è un concentrato di tecnologie inedite e all’avanguardia frutto del know-how ultra settantennale che vanta Honda nell’ideazione e nella produzione motociclistica. L’obiettivo finale è uno: il perfetto equilibrio tra “emozioni garantite” e “tranquillità alla guida”.

Il layout del motore riprende l’unità V3 raffreddata a liquido con angolo di bancata di 75 gradi presentata a EICMA lo scorso anno, ma adesso la cilindrata di 900 cc è confermata. Il design compatto e snello si intravede sotto alla livrea camouflage. Primato mondiale* nel settore motociclistico, adotta un compressore a gestione elettronica, che consente un controllo estremamente preciso ed efficace della sovralimentazione, offrendo ottimi valori di coppia già ai bassi regimi. Il risultato è una performance paragonabile a quella di un motore di 1.200 cc, al quale si aggiungono i vantaggi legati al minore impatto ambientale.

Le carene laterali sono caratterizzate da un design asimmetrico, mentre il serbatoio sfoggia e introduce il nuovo Logo Alato ‘Honda Flagship WING’, che sarà progressivamente adottato sui modelli di fascia alta a partire dal prossimo anno.

Il V3R 900 E-Compressor Prototype rappresenta una pietra miliare, incarna la volontà di Honda di innovazione e la costante ricerca di nuove emozioni, scaturite non solo dalla ‘Joy of Riding’ ma anche dalla ‘Joy of Ownership’.