Connect with us

Hi, what are you looking for?

Honda Unveils V3R 900 E-Compressor Prototype Powered by New V3 Engine with Electronically Controlled Compressor

Motori

Honda svela il prototipo V3R 900 E-Compressor: una nuova era di performance

Published

In occasione del Salone di Milano 2025, Honda svela il V3R 900 E-Compressor Prototype, equipaggiato con motore V3 e compressore a gestione elettronica.

Il prototipo V3R 900 E-Compressor è stato sviluppato come base tecnica portatrice dei nuovi valori cardine e delle tecnologie inedite e proprietarie, firmate Honda. Il V3R 900 E-Compressor nasce dalla visione e dalla volontà del team di sviluppo di Honda di dare vita e offrire prodotti che siano tecnologicamente avanzati, in grado emozionare e capaci di superare le aspettative dei clienti. L’impegno profuso per la creazione di questa attesissima novità è perfettamente in linea con la ‘Vision Honda 2030’ che ha come fine ultimo l’autentica “gioia di una mobilità libera e ingaggiante”.

La realizzazione ingegneristica di questo affascinante prototipo è scaturita dal concetto “Non-Rail Roller Coaster”, che ci permette di immaginare l’adrenalina delle montagne russe, ma con la libertà di non essere vincolati alle rotaie. Il V3R E-Compressor Prototype è un concentrato di tecnologie inedite e all’avanguardia frutto del know-how ultra settantennale che vanta Honda nell’ideazione e nella produzione motociclistica. L’obiettivo finale è uno: il perfetto equilibrio tra “emozioni garantite” e “tranquillità alla guida”.

Il layout del motore riprende l’unità V3 raffreddata a liquido con angolo di bancata di 75 gradi presentata a EICMA lo scorso anno, ma adesso la cilindrata di 900 cc è confermata. Il design compatto e snello si intravede sotto alla livrea camouflage. Primato mondiale* nel settore motociclistico, adotta un compressore a gestione elettronica, che consente un controllo estremamente preciso ed efficace della sovralimentazione, offrendo ottimi valori di coppia già ai bassi regimi. Il risultato è una performance paragonabile a quella di un motore di 1.200 cc, al quale si aggiungono i vantaggi legati al minore impatto ambientale.

Le carene laterali sono caratterizzate da un design asimmetrico, mentre il serbatoio sfoggia e introduce il nuovo Logo Alato ‘Honda Flagship WING’, che sarà progressivamente adottato sui modelli di fascia alta a partire dal prossimo anno.

Il V3R 900 E-Compressor Prototype rappresenta una pietra miliare, incarna la volontà di Honda di innovazione e la costante ricerca di nuove emozioni, scaturite non solo dalla ‘Joy of Riding’ ma anche dalla ‘Joy of Ownership’.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Motori

Italian Renault 4 Festival 2025: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Spettacolo

Paola Iezzi: “Superstar” è il nuovo singolo, dal 7 novembre in radio e in digitale

Motori

BYD lancia “Back Friday”: più è vecchia la tua auto, più vale

Motori

LEXUS LBX: il nuovo stile della Vibrant Edition arriva in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Honda svela il prototipo V3R 900 E-Compressor: una nuova era di performance

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Topo Gigio debutta a teatro: il musical “Strapazzami di Coccole” incanta Milano e Roma

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

MIDLAND EICMA 2025: In moto come in macchina con BikePlay PRO

Motori

Bridgestone BATTLAX RACING STREET RS12: tecnologia racing per le moto sportive

Società

Domani sera a “È Sempre Cartabianca”: Ponte sullo Stretto di Messina, economia e disuguaglianze

Motori

Ottobre da record per Toyota: il brand giapponese domina il mercato italiano

Motori

Anche ad ottobre BYD continua il suo percorso di crescita nel mercato italiano ed europeo

Motori

Kia Italia: significativi cambiamenti nella divisione CX & Brand Marketing
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BYD lancia “Back Friday”: più è vecchia la tua auto, più vale

BYD, leader nella mobilità elettrica, lancia la nuova iniziativa “Back Friday”, una promozione che si estenderà per tutto il mese di novembre. Questa iniziativa...

1 ora ago

Motori

LEXUS LBX: il nuovo stile della Vibrant Edition arriva in Italia

LEXUS LBX, noto per il suo approccio “premium casual”, continua a sorprendere con la nuova Vibrant Edition. Questo crossover compatto, il più venduto dal...

1 ora ago

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Suzuki ha svelato oggi, in anteprima mondiale a EICMA 2025, la nuova SV-7GX durante la conferenza stampa che si è svolta presso lo stand Suzuki, padiglione 6...

2 ore ago

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Il brand DFSK, importato e distribuito in Italia da China Car Company, membro UNRAE, amplia la propria offerta nel segmento dei SUV plug-in hybrid...

3 ore ago