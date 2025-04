Honda vince il premio Red Dot per il 6° anno consecutivo

Honda Motor Co., Ltd. ha annunciato con orgoglio che due dei suoi modelli di punta, lo scooter elettrico EM1 e: e la “urban crossover” NC750X, hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti per il loro design innovativo. Questo doppio successo sottolinea l’impegno di Honda nel combinare funzionalità, estetica e sostenibilità nei suoi veicoli.

L’EM1 e:, dopo aver conquistato il Red Dot Product Design Award nel 2024, ha recentemente aggiunto al suo palmarès anche l’ambito iF Design Award. Lanciato nel 2023 come il primo veicolo elettrico Honda per il trasporto privato in Europa, l’EM1 e: è stato sviluppato con l’obiettivo di creare uno “scooter elettrico ‘su misura’ per il cliente”. Il suo design semplice e snello è reso possibile dall’ottimizzazione della disposizione dei componenti principali, alimentato dalla batteria intercambiabile Honda Mobile Power Pack e:. Particolare attenzione è stata dedicata al gruppo ottico, con l’adozione di LED ad alta luminosità per garantire maggiore visibilità e sicurezza durante la guida notturna. Il faro anteriore, dal design pulito e omogeneo, esalta l’aspetto moderno e distintivo dell’EM1 e:.

La NC750X continua la lunga serie di successi di Honda ai Red Dot Awards, giungendo al sesto anno consecutivo. Questo modello segue le orme di illustri predecessori come la CBR1000RR-R Fireblade SP (2020), la Forza 750 (2021), l’ADV350 e la NT1100 (2022), la CB750 Hornet e la XL750 Transalp (2023) e lo stesso EM1 e: (2024). Fin dal suo debutto nel 2012, la NC750X si è affermata come un’icona di versatilità motociclistica, apprezzata per la sua posizione di guida confortevole, l’eccellente manovrabilità, i consumi contenuti e l’originale e pratico vano anteriore, offrendo un perfetto equilibrio tra comfort e prestazioni. Con il Model Year 2025, la NC750X introduce un’ulteriore innovazione, diventando la prima moto Honda a utilizzare il materiale plastico derivato da biomasse Durabio™ per molte delle sue parti colorate della carrozzeria, sottolineando l’impegno di Honda verso la sostenibilità.

L’evoluzione stilistica del Model Year 2025 della NC750X è stata guidata dal team del centro R&D Honda di Roma. Il Project Leader, Valerio Aiello, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento: “Siamo entusiasti di ricevere il Red Dot Design Award per la NC750X. Per la versione 2025, ci siamo concentrati sul renderla molto più robusta, pulita e dinamica, mantenendo come linea guida il concetto alla base di questo modello. Quello che mi piace particolarmente della NC750X è la sua natura ibrida, nel senso che interseca diverse categorie di moto, prendendo ispirazione da ciascuna di esse: un po’ adventure, un po’ stradale, ma con la praticità di uno scooter.”

Toshinobu Minami, Managing Director, Chief Operating Officer, Design Center, Honda R&D Co., Ltd., ha commentato: “Siamo molto onorati di ricevere il Red Dot Design Award per il sesto anno consecutivo, e quest’anno abbiamo anche ricevuto l’iF Design Award. Crediamo che questo sia il risultato del fatto che le persone apprezzino la passione che Honda mette nel creare design che arricchiscano la vita dei nostri clienti attraverso esperienze e prodotti derivati da un approccio incentrato sull’essere umano. Honda continuerà a creare nuovi valori che siano in grado di sorprendere e ispirare le persone, offrendo la gioia di espandere il potenziale della loro vita.”