Honda Vision 110 YM2025: pratico, moderno ed efficiente

Chi sceglie uno scooter cerca spesso un mezzo pratico, affidabile e conveniente, con costi di acquisto e gestione ridotti, ma capace di affrontare il traffico urbano senza problemi. Fin dal suo debutto nel 2011, il Honda Vision 110 ha incarnato perfettamente questa filosofia, diventando uno dei modelli più apprezzati nella sua categoria.

Per il 2025, il Vision 110 si rinnova con nuove colorazioni, un design sempre attuale e aggiornamenti tecnologici che ne migliorano la praticità e l’efficienza.

Il design moderno del Vision 110 YM2025 si distingue per le sue linee eleganti e dinamiche, ispirate alla famiglia SH. La pedana piatta, insieme alla seduta ergonomica, offre una guida confortevole e sicura, ideale per la città. Il vano sottosella da 17,7 litri garantisce un’ottima capacità di carico, perfetta per chi usa lo scooter tutti i giorni.

Un altro punto di forza è la Smart Key, che consente di avviare il motore e aprire i vani senza dover estrarre la chiave dalla tasca. Inoltre, il quadro strumenti analogico con display LCD è chiaro e intuitivo, permettendo una lettura immediata delle informazioni essenziali.

Tra le novità del 2025, spicca l’introduzione della presa USB-C, una soluzione pensata per ricaricare i propri dispositivi in mobilità senza bisogno di adattatori.

Il cuore del Vision 110 è il motore eSP (enhanced Smart Power), un monocilindrico a 2 valvole raffreddato ad aria, capace di erogare 8,7 CV a 7.500 giri/min con una coppia di 9,0 Nm a 5.750 giri/min. La sua leggerezza e robustezza assicurano una guida sempre fluida e reattiva.

Nel 2025, il motore ottiene l’omologazione Euro5+, grazie a un nuovo sensore O2 posizionato a valle del catalizzatore e a un aggiornamento dei parametri di funzionamento dell’ECU. Questi miglioramenti garantiscono minori emissioni e una maggiore efficienza nei consumi, che si attestano sui 52,6 km/l nel ciclo medio WMTC, offrendo un’autonomia di quasi 260 km con un pieno da 4,9 litri.

Il sistema Start&Stop spegne automaticamente il motore dopo tre secondi di inattività e lo riavvia istantaneamente alla rotazione della manopola dell’acceleratore. Questo non solo riduce i consumi, ma contribuisce a diminuire l’impatto ambientale e il rumore nei centri urbani.

Il Vision 110 è costruito attorno al telaio eSAF (enhanced Smart Architecture Frame), realizzato in acciaio pressato saldato a laser. Questa struttura garantisce un equilibrio perfetto tra leggerezza, resistenza e stabilità, rendendo lo scooter estremamente maneggevole nel traffico cittadino.

Con un peso di soli 100 kg a pieno carico, il Vision 110 è adatto anche ai meno esperti. L’avantreno monta una forcella telescopica, mentre il posteriore è dotato di un ammortizzatore che assicura una guida sempre confortevole. I cerchi sportivi in alluminio da 16 pollici all’anteriore e 14 pollici al posteriore contribuiscono a una stabilità eccellente, mentre il sistema di frenata CBS (Combined Braking System) garantisce una distribuzione uniforme della forza frenante tra anteriore e posteriore.

Per il nuovo anno, Honda amplia la gamma cromatica del Vision 110 con due nuove e moderne colorazioni: Pearl Snowflake White (nuovo), Candy Luster Red (nuovo), Pearl Jupiter Gray, Matt Galaxy Black Metallic

Il Honda Vision 110 YM2025 si conferma come uno dei migliori scooter urbani per chi cerca un mezzo affidabile, economico e pratico. Con un motore efficiente e aggiornato, una dotazione tecnologica migliorata e nuove colorazioni accattivanti, questo modello continua a rappresentare il miglior rapporto qualità/prezzo nel suo segmento.