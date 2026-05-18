Huawei WATCH Ultimate Design Spring Edition: lo smartwatch di lusso con 99 diamanti

Huawei svela il nuovo WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, il primo smartwatch pensato come un autentico gioiello di lusso dedicato al pubblico femminile. Il risultato arriva dalla collaborazione con la celebre designer di fama internazionale Francesca Amfitheatrof, che ha unito la sua visione artistica con la tecnologia all'avanguardia di Huawei per creare un accessorio fuori dagli schemi.



Il segreto del suo fascino risiede nei dettagli: la cassa e il cinturino sono impreziositi da 99 diamanti naturali incastonati a mano, ispirandosi alla dolcezza e vitalità della primavera. Il cinturino presenta una curva che rispecchia il rapporto aureo di Fibonacci, arricchito da 98 diamanti naturali. Al centro della corona, un ulteriore diamante circondato da 18 sfaccettature simboleggia la raffinata fioritura della magnolia, con ogni movimento del polso che regala riflessi e giochi di luce unici.



L'esperienza estetica si completa con una collezione esclusiva di quadranti: Scents of Spring rappresenta un diamante che sboccia, Universal Law reinventa la sequenza di Fibonacci tramite motivi floreali dinamici sempre in evoluzione, mentre Monochrome unisce il DNA iconico del marchio a una fioritura meccanica di grande impatto visivo. Queste proposte sottolineano la natura versatile e l'unicità delle donne moderne.



Non solo gioiello, ma anche concentrato di tecnologia: sotto il vetro zaffiro tagliato come un diamante - lavorato con precisione micrometrica per ottenere 60 sfaccettature e 180 bordi - trova spazio una piattaforma tecnologica avanzata. Il dispositivo integra infatti sensori ECG, PPG e di pressione, oltre alla tecnologia X-TAP per facilitare il monitoraggio completo della salute.



Tra le funzionalità intelligenti, i pagamenti contactless tramite Curve Pay portano praticità e sicurezza direttamente al polso, permettendo di effettuare acquisti in modo semplice e veloce. L'orologio sostiene il benessere olistico, supportando sia la salute fisica che quella mentale.



Incluso nell'acquisto, il pacchetto HUAWEI Spring Care ha validità di 2 anni e consente fino a due interventi di sostituzione per eventuali danni accidentali a componenti esterni o schermo.



HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition è disponibile in quantità limitata sullo store ufficiale Huawei al prezzo di 3799 euro. L'acquisto su Huawei Store offre vantaggi aggiuntivi tra cui consegna rapida gratuita, pagamento in tre rate senza interessi e un servizio di assistenza post-vendita efficiente.



Un connubio raro tra arte, manifattura di alta gioielleria ed eccellenza tecnologica, destinato a ridefinire il concetto stesso di smartwatch e a celebrare la personalità femminile nella sua essenza più sfaccettata.