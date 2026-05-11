LG Electronics tra le aziende più sostenibili al mondo secondo S&P Global

LG Electronics si distingue ancora una volta nel panorama internazionale, ottenendo per il terzo anno consecutivo l'inserimento nel Top 1% della Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global, con un punteggio di 77 su 100. L'azienda ha ottenuto il risultato più alto nelle categorie Leisure Equipment & Products e Consumer Electronics, confermando la sua leadership nell'impegno verso la sostenibilità e la gestione responsabile secondo i criteri ESG.

Solo 70 società, tra le 9.243 analizzate in 62 settori industriali, hanno raggiunto questo esclusivo ranking, a dimostrazione dell'eccezionalità del riconoscimento assegnato a LG. Nel dettaglio, le performance di LG si sono distinte in ambiti fondamentali come le politiche ambientali, il rispetto dei diritti umani, la gestione della supply chain e le relazioni con i clienti. La governance dell'azienda spicca per trasparenza e per il rafforzamento dell'indipendenza del consiglio di amministrazione, valutata molto positivamente dagli analisti.

L'impegno costante di LG è stato riconosciuto anche da altre istituzioni internazionali di rilievo. LG è inserita da quattordici anni consecutivi nel Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) World Index, risultando la società coreana di elettrodomestici con la permanenza più lunga nell'indice, e posizionandosi tra il 10% delle aziende più attente alle tematiche ESG a livello globale.

Recentemente LG ha ottenuto la promozione al rating ESG "AA" di Morgan Stanley Capital International (MSCI) dopo cinque anni di rating "A" e il rating "Platinum" da EcoVadis per il secondo anno consecutivo, un riconoscimento riservato solo all'1% delle migliori aziende della categoria industriale. Inoltre, Sustainalytics ha attribuito a LG un rating di rischio ESG "Low", confermando gli sforzi nella responsabilità sociale e ambientale.

Per il futuro LG ha annunciato obiettivi importanti sul fronte dell'ambiente, tra cui la conversione entro il 2050 di tutti i propri stabilimenti produttivi all'utilizzo esclusivo di energia rinnovabile. L'azienda sta inoltre aumentando l'impiego di plastiche riciclate e sostiene lo sviluppo di packaging a base di carta per favorire l'economia circolare. Non manca l'attenzione alle emissioni di carbonio, con iniziative dedicate alla riduzione e alla certificazione volontaria delle emissioni nei prodotti ad alta efficienza come le pompe di calore.

Parallelamente, prosegue il rafforzamento della governance aziendale con la nomina di un presidente scelto tra i consiglieri indipendenti, a testimonianza di una strategia orientata alla trasparenza e al miglioramento continuo delle proprie pratiche etiche e manageriali.