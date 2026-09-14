Samsung aggiorna Family Hub e Bespoke AI: intelligenza artificiale nei nuovi elettrodomestici

Samsung introduce l'AI Vision con Google Gemini e nuove funzioni smart nei frigoriferi Family Hub, Bespoke AI e in lavatrici e asciugatrici con Tizen 10.0.

Svolta intelligente per gli elettrodomestici Samsung: l'azienda aggiorna i frigoriferi Family Hub e Bespoke AI, oltre a una selezione di lavatrici e asciugatrici, implementando il nuovo sistema operativo Tizen 10.0 e introducendo potenti funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

Con questo aggiornamento, viene lanciata AI Vision con Google Gemini, una soluzione innovativa che permette ai frigoriferi di riconoscere oltre 2.000 tipologie di alimenti in modo automatico. Grazie a questa tecnologia, la gestione del frigorifero diventa ancora più intelligente, offrendo suggerimenti per la conservazione dei cibi e contribuendo a ridurre gli sprechi.

L'interfaccia utente è completamente rinnovata per garantire una navigazione ancora più semplice e intuitiva, mentre Bixby, l'assistente vocale di Samsung, è stato migliorato e reso ancora più evoluto.

L'update porta AI Vision con Google Gemini, capace di riconoscere oltre 2.000 alimenti, una versione evoluta di Bixby e un'interfaccia rinnovata, prolungando nel tempo il valore degli elettrodomestici.

Questi sviluppi permettono ai dispositivi Samsung di restare attuali nel tempo, offrendo servizi smart che migliorano l'esperienza d'uso e allungano la vita tecnologica degli elettrodomestici presenti in casa.