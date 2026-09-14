Celly lancia la nuova collezione di accessori per iPhone 18 Pro, 18 Pro Max e iPhone Duo

Celly presenta una linea di cover, protezioni e accessori compatibili con i nuovi iPhone 18 Pro, 18 Pro Max e iPhone Duo. Design minimal e tecnologia Magsafe.

Celly annuncia una nuova gamma di accessori progettati appositamente per i recenti iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il nuovo iPhone Duo, offrendo ai consumatori soluzioni all'avanguardia per proteggere e valorizzare i dispositivi Apple di ultima generazione.

La nuova collezione combina protezione, design ricercato e funzionalità evolute, rispondendo alle esigenze di chi desidera sicurezza e stile senza rinunciare a praticità e semplicità d'uso.

Tra le novità dedicate a iPhone Duo spicca MAGMATT, una cover con profilo colorato, superficie opaca anti-impronte, compatibilità Magsafe e realizzazione in TPU resistente agli urti. Disponibile in blu e bianco, viene proposta al prezzo consigliato di 24,99 euro. Per chi preferisce una protezione discreta, GELSKINMAG offre trasparenza, flessibilità e facilità di ricarica wireless Magsafe, a 19,99 euro, mentre CAMERAPRO protegge le fotocamere con vetro temperato facile da applicare (9,99 euro). Non mancano anche soluzioni per lo schermo: il vetro temperato 9H FULLGLASS (19,99 euro) e la pellicola FILMKIT EPU ultra-sottile (19,99 euro), progettate per garantire massima protezione senza comprometterne la sensibilità al tocco.

Le proposte per iPhone 18 Pro e 18 Pro Max includono la CROMOMAG, minimal e in quattro colori coordinati (Borgogna, Azzurro ghiaccio, Argento e Nero), la trasparente MATCHMAG con modulo magnetico Magsafe, la raffinata GENUINEMAG al top di gamma in materiale anti-impronta e soft-touch (29,99 euro), la elegante WALLYMAG che reinterpreta la classica cover a portafoglio in versione più leggera e compatibile Magsafe, e nuovamente la MAGMATT con struttura trasparente e anello Magsafe abbinato.

Tutti gli accessori presentano compatibilità con la tecnologia Magsafe, permettendo ricariche wireless rapide e sicure. Il materiale con cui è realizzata offre una finitura dalla texture liscia e morbida al tatto e, al contempo, una presa confortevole. Contribuisce inoltre a mantenere la superficie più pulita, grazie alla maggiore resistenza a impronte e sporco, mentre la compatibilità con la tecnologia Magsafe ne completa la dotazione per una ricarica wireless e rapida.

A completamento della gamma, vengono riproposte protezioni schermo ad alta resistenza, compresi vetri temperati full screen e con filtro anti-spia, oltre a cover morbide in TPU e custodie portafoglio dotate di funzione stand per la massima versatilità. Sono stati anche introdotti accessori dedicati alla ricarica rapida: caricabatterie da muro compatti da 45W (29,99 euro) e 100W (59,99 euro) progettati per offrire potenza e praticità anche per tablet e laptop, permettendo di caricare più dispositivi contemporaneamente.

Si segnala la novità del cavo USB-C to USB-C stand da 1,5 metri con funzione di supporto integrato, ideale per chi desidera guardare video o lavorare mentre il dispositivo è in carica (19,99 euro). La linea si amplia inoltre con nuovi powerbank da 5.000 mAh (24,99 euro) e 10.000 mAh (34,99 euro), entrambi compatti, soft-touch, compatibili Magsafe e dotati di porta USB-C con potenza fino a 20W e ricarica wireless fino a 15W.

La nuova collezione di Celly si propone come soluzione completa e innovativa per accompagnare gli utenti Apple nella protezione e personalizzazione dei nuovi iPhone, puntando su materiali resistenti, design moderno e integrazione con le più recenti tecnologie di ricarica.