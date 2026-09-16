ASUS ROG lancia Cronox ARGB e nuove ventole Eurux GR120: design avanzato e prestazioni top

ASUS Republic of Gamers amplia la propria offerta per i gamer più esigenti con il lancio in Italia del nuovo ROG Cronox ARGB, un case full-tower EATX che abbina materiali pregiati a un design panoramico e tecnologie di raffreddamento all'avanguardia.

Il ROG Cronox ARGB si distingue grazie a un pannello laterale curvo in vetro temperato che mette in mostra l'hardware interno, supportando schede madri EATX e ATX BTF con connettori nascosti per una gestione dei cavi impeccabile. La cornice in alluminio e le lavorazioni di precisione conferiscono allo chassis un'estetica moderna e pulita, mentre la staffa laterale consente di orientare il flusso d'aria dove necessario.

Un elemento distintivo del Cronox ARGB è il display LCD integrato da 9,2 pollici, ruotabile, capace di mostrare animazioni esclusive ROG, monitorare i parametri di sistema o visualizzare contenuti personalizzati. È possibile visualizzare messaggi, promemoria e notifiche, oppure un orologio digitale che può restare attivo anche a PC spento. L'editor di temi permette di combinare sfondi e informazioni di sistema per una personalizzazione totale.

Le capacità di raffreddamento rispondono alle esigenze anche dei sistemi più potenti: il case consente di installare due radiatori da 360 mm, GPU fino a 400 mm e dissipatori CPU alti fino a 180 mm, ideale anche per le nuove schede video di grandi dimensioni come la ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF Edition. Lo slot GPU brevettato permette un montaggio sicuro e facilitato.

Completano l'offerta le ventole ROG Eurux GR120 ARGB, realizzate in polimeri a cristalli liquidi (LCP) per massimizzare il flusso d'aria, raggiungendo fino a 2600 rpm, 85 CFM e una pressione statica di 4,5 mm H₂O, con una rumorosità contenuta fino a 33 dB(A). Disponibili in versione standard o reverse, sia nere che bianche, possono essere acquistate singolarmente o in confezione da tre, con un hub che supporta fino a 14 ventole e fusibile integrato per una sicurezza maggiore.

I connettori daisy-chain brevettati facilitano ulteriormente l'installazione e il cable management. Ogni ventola dispone di tre zone di illuminazione ARGB indipendenti, garantendo effetti luminosi avanzati e una personalizzazione visiva profonda e immersiva. Se abbinate ai dissipatori all-in-one della serie ROG Strix IV, è possibile realizzare configurazioni a cavi nascosti per un effetto estetico senza precedenti.

Il ROG Cronox ARGB è già disponibile a un prezzo consigliato di 549,90 euro; fino al 10 ottobre, presso i partner aderenti, con l'acquisto del case sono in omaggio tre ventole ROG Eurux GR120 ARGB Reverse. Le ventole ROG Eurux GR120 ARGB si trovano invece a partire da 29,99 euro per la versione singola e 99,90 euro per il triple-pack, sia standard sia reverse.

Con queste novità, ASUS ROG conferma la sua attenzione alle esigenze degli appassionati di gaming, offrendo prodotti che uniscono prestazioni avanzate, raffreddamento efficiente e un'estetica di alto livello.