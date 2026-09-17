LG lancia la nuova gamma di frigoriferi InstaView Fit & Max con tecnologia AI

LG presenta i frigoriferi InstaView Fit & Max: massima capacità, design premium e Intelligenza Artificiale per spazi e stili di vita diversi.

LG amplia la propria offerta per la refrigerazione introducendo la nuova gamma di frigoriferi InstaView Fit & Max, portando l'iconica tecnologia InstaView su tutte le principali configurazioni. L'innovazione punta a unire capacità interna, design premium, praticità d'uso e Intelligenza Artificiale, rispondendo così alle esigenze di stili di vita e spazi sempre più diversi.

La famiglia è composta da quattro modelli: il frigorifero combinato da 60 cm, quello da 70 cm, il Multidoor da 83 cm e il French Door da 90 cm. Caratteristica comune a tutta la gamma è la tecnologia LG InstaView: una soluzione distintiva che permette di vedere facilmente il contenuto interno bussando due volte sul pannello in vetro, riducendo la dispersione di aria fredda e semplificando la vita quotidiana.

Tra le novità spicca il modello LG GBGW92GCEV, nuovo combinato da 70 cm che con una capacità netta di 465 litri, finitura Essence Black Steel e raffinati interni neri, si distingue per stile e capienza. Raggiunge la classe energetica C e offre una rumorosità contenuta di soli 33 dB, risultando ideale anche per ambienti open space.

La nuova gamma integra tecnologie come Linear Cooling e Door Cooling+, che contribuiscono a mantenere temperature stabili all'interno, oltre al sistema Multi Air Flow per una distribuzione uniforme del freddo. I comparti interni sono studiati per offrire massima flessibilità, con cassetti a temperatura regolabile, porta bottiglie dedicati, filtri antiodore e ripiani adatti a vari formati di contenitori.

L'Intelligenza Artificiale gioca un ruolo sempre più centrale: la funzione AI Fresh apprende le abitudini d'uso dell'utente e regola automaticamente la temperatura, mentre AI Saving Mode permette di ridurre i consumi energetici fino al 20% grazie all'utilizzo del compressore AI Inverter, adattando le prestazioni alle reali necessità quotidiane.

Tutti i modelli sono compatibili con l'app LG ThinQ, che consente di monitorare e gestire da remoto le principali funzioni, modificando impostazioni e accedendo a funzioni utili direttamente dallo smartphone.

Con l'estensione del concept Fit & Max alla gamma InstaView, LG conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni capaci di combinare capienza, innovazione, Intelligenza Artificiale, efficienza energetica e design di alto livello. I nuovi frigoriferi sono già acquistabili tramite LG Online Shop e nei migliori punti vendita di elettronica di consumo.