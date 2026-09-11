ASUS ROG presenta Raikiri II Pro PC: il controller avanzato per gamer esigenti

ASUS Republic of Gamers ha svelato il nuovo ROG Raikiri II Pro PC, un controller di fascia alta dedicato ai gamer che cercano controllo, precisione e libertà di personalizzazione senza precedenti. Dotato dell'innovativa tecnologia ROG SpeedNova, il dispositivo offre una reattività di livello competitivo grazie a un polling rate fino a 8.000 Hz, assicurando latenza estremamente ridotta e prestazioni in tempo reale.



Il Raikiri II Pro PC punta tutto sulla personalizzazione. Ogni aspetto è stato studiato per adattarsi alle esigenze individuali dei giocatori: dai pulsanti e grilletti regolabili, ai joystick hot-swappable TMR con tecnologia anti-drift, fino alla possibilità di sostituire i moduli joystick per calibrare con precisione la forza di attuazione preferita. I quattro pulsanti posteriori rimovibili, i due bumper claw aggiuntivi e i quattro pulsanti frontali sono tutti rimappabili, adattandosi a qualsiasi impugnatura e dimensione della mano.



Un fiore all'occhiello è il pannello a colori integrato, che permette regolazioni istantanee direttamente dal controller: rimappatura pulsanti, intensità vibrazione, calibrazione joystick, effetti luminosi e luminosità, oltre alla possibilità di selezionare tra cinque profili differenti.



Il software ASUS Gear Link fornisce ulteriori strumenti per la personalizzazione e introduce la modalità Turbo, che permette la rapida ripetizione di un comando tenendo premuto il pulsante desiderato. Questa funzione si rivela particolarmente utile nei giochi ritmati come RPG, FPS e picchiaduro, riducendo la fatica e migliorando la rapidità d'esecuzione.



L'autonomia distingue il Raikiri II Pro PC nel segmento. Grazie all'efficienza energetica, sono garantite fino a 79 ore di gioco continuato in modalità wireless a 2,4 GHz con una singola carica (disattivando illuminazione, vibrazione e pannello). Nella confezione sono inclusi accessori premium: custodia protettiva con funzione di ricarica, base di ricarica con piedini, placche di copertura per i pulsanti posteriori, strumento per la rimozione dei moduli, due moduli TMR e due joystick caps rimovibili.



Il controller è compatibile con Windows 11 e versioni successive e offre connettività cablata, wireless 2,4 GHz e Bluetooth. Il sistema di illuminazione RGB supporta effetti statici, color cycle, breathing, arcobaleno e comet, ed è integrabile con Aura Sync. Il polling rate può essere impostato sia su 1 kHz che su 8 kHz su PC. Il Raikiri II Pro pesa 270 grammi e misura 105 x 65 x 155 mm.



Il ROG Raikiri II Pro PC sarà disponibile nella seconda metà di settembre al prezzo suggerito di 219,90 euro nei principali store autorizzati e partner ASUS.



Republic of Gamers continua così a espandere il suo ecosistema per il gaming mettendo a disposizione soluzioni tecnologiche di altissimo livello e riconfermandosi tra i protagonisti di riferimento del mondo videoludico.