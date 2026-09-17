ASUS Zenbook 14: design premium, AI avanzata e autonomia per tutto il giorno

ASUS presenta il nuovo Zenbook 14, un laptop ultraportatile che innova la categoria combinando design raffinato, portabilità avanzata e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Disponibile con le piattaforme AMD, Intel e Snapdragon, lo Zenbook 14 si distingue per lo chassis in Ceraluminum, un materiale esclusivo che unisce resistenza e una raffinata sensazione al tatto, disponibile ora in tre nuove colorazioni ispirate alla natura: Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige.

Il peso ridotto, a partire da appena 1,1 kg, la scocca interamente in metallo e il profilo elegante permettono agli utenti di trasportarlo ovunque senza rinunciare a solidità e stile. Zenbook 14 nasce per accompagnare professionisti, studenti e creativi durante tutta la giornata, grazie a una batteria ottimizzata che garantisce autonomia anche nei periodi di utilizzo intenso.

Sul fronte delle prestazioni, il nuovo Zenbook 14 offre una potente combinazione tra i più recenti processori e tecnologie AI. Le varianti comprendono: Zenbook 14 UX3480KA con processore fino ad AMD Ryzen AI 7 345 e NPU da 50 TOPS, UX3480AA con processori Intel Core Ultra 9 Series 3 e NPU fino a 50 TOPS, e UX3480QA con Snapdragon X e NPU da 45 TOPS. Ogni modello è pensato per supportare la nuova generazione di esperienze potenziate dall'intelligenza artificiale, semplificando attività come la produttività, la creazione e la collaborazione.

Il sistema di raffreddamento riprogettato, con ventola maggiorata e flusso d'aria ottimizzato, garantisce prestazioni silenziose e costanti anche sotto sforzo, mentre la protezione dalla polvere contribuisce a una lunga durata del dispositivo e a performance sempre ai massimi livelli.

L'esperienza visiva raggiunge nuovi standard grazie al display OLED in formato 16:10 e risoluzione fino a 3K a 120 Hz, con rapporto screen-to-body pari all'89%. Le immagini risultano nitide, i colori vividi e la fluidità elevata, particolarmente apprezzabile durante la fruizione di contenuti multimediali. L'audio immersivo è assicurato dai doppi speaker con Dolby Atmos, mentre il touchpad più ampio, le smart gesture e la tastiera retroilluminata migliorano l'usabilità quotidiana.

La dotazione di porte I/O include USB-C, USB Type-A, HDMI e jack audio, eliminando la necessità di adattatori e assicurando compatibilità con ogni periferica. Le funzionalità di sicurezza avanzate integrano il riconoscimento facciale Windows Hello e la protezione Microsoft Pluton, oltre alle webcam ottimizzate per videoconferenze e strumenti AI.

In occasione del lancio, ASUS offre tre mesi di Google AI Pro senza costi aggiuntivi a chi acquista lo Zenbook 14 nei mercati supportati, rendendo disponibili strumenti avanzati come i modelli Gemini, maggiore spazio di archiviazione cloud (5 TB) e funzionalità AI premium per i flussi creativi e professionali più esigenti.

Il nuovo Zenbook 14 è già disponibile in preordine a partire da 999 euro su ASUS eShop e negli ASUS Gold Store. La disponibilità effettiva nei negozi, anche online e presso i principali retailer, è prevista dall'8 ottobre 2026.