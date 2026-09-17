HUAWEI MatePad Air rivoluziona il tablet: display OLED PaperMatte e design ultra-sottile

HUAWEI MatePad Air segna una nuova frontiera per il settore tablet, grazie a un mix di innovazioni pensate per creativi, studenti e professionisti sempre in movimento. Il nuovo tablet si distingue per il design ultra-sottile e leggero, frutto di una struttura interna semplificata che elimina la staffa di supporto e permette un assemblaggio diretto del display al corpo in metallo. La superficie è valorizzata da una finitura perlata realizzata con e-coating, disponibile nell'elegante tonalità blu.



Il cuore di questa novità è il display OLED PaperMatte da 12 pollici, capace di offrire una risoluzione 2.8K, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit. Questa tecnologia introduce una sensazione tattile simile alla carta e, grazie a una speciale incisione nanometrica, riduce drasticamente riflessi e abbagliamenti, offrendo immagini nitide e una lettura confortevole anche in contesti luminosi.



Per chi cerca un tablet dedicato alla produttività e alla creatività, MatePad Air amplia l'ecosistema software con applicazioni come HUAWEI Notes e GoPaint, perfette per prendere appunti, disegnare e modificare documenti. Combinato con HUAWEI M-Pencil Pro e la Smart Magnetic Keyboard inclusa durante il lancio, permette di trasformare ispirazioni e idee in contenuti reali. Che si tratti di prendere appunti durante una riunione o una lezione, realizzare schizzi o lavorare su documenti, il tablet consente di trasformare le idee in contenuti in modo fluido, rendendo ancora più naturale il passaggio dall'ispirazione alla creazione.



Non mancano prestazioni premium: il MatePad Air integra una maxi-batteria da 10.100 mAh, garantendo fino a 16 ore di riproduzione video HDR e una ricarica rapida da 66W. Un sistema audio a sei altoparlanti con unità dedicata ai bassi promette una qualità sonora coinvolgente, ideale per godersi sia il lavoro che l'intrattenimento.



HUAWEI arricchisce l'acquisto con il pacchetto Care Pass, che include protezione gratuita dello schermo, cover posteriore, fotocamera e batteria nei primi mesi di utilizzo, oltre a una copertura per danni da liquidi. Il nuovo MatePad Air è già disponibile nello store ufficiale a 799 euro, con 50 euro di sconto e M-Pencil Pro in omaggio fino al 25 ottobre. La tastiera italiana è inclusa nella confezione.



