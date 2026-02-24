Huawei presenta a Madrid il nuovo Watch GT Runner 2, lo smartwatch co-creato con Eliud Kipchoge

Huawei torna protagonista nel mondo della corsa professionale. Il 26 febbraio 2026, a Madrid, il colosso tecnologico cinese presenterà ufficialmente il nuovo HUAWEI WATCH GT Runner 2, uno smartwatch di nuova generazione pensato per gli atleti, sviluppato in collaborazione con Eliud Kipchoge, leggenda della maratona mondiale e membro del dsm-firmenich Running Team.

Dopo cinque anni di ricerca e sviluppo, Huawei segna il proprio ritorno nel segmento degli smartwatch professionali per la corsa con un dispositivo che punta a ridefinire le performance. Il Watch GT Runner 2 introduce una modalità maratona di livello professionale, un sistema di GPS ultra-preciso che garantisce stabilità e accuratezza anche in contesti complessi, e algoritmi intelligenti capaci di leggere parametri fisiologici avanzati come battito cardiaco, HRV, fatica e qualità del sonno. Questi dati vengono tradotti in piani di allenamento personalizzati e adattivi, consentendo una preparazione su misura per ogni corridore.

Al centro dell’iniziativa si trova una collaborazione senza precedenti tra Huawei e Eliud Kipchoge, che ha condiviso con il team di ingegneri l’esperienza maturata in anni di successi sportivi. “Dalla stabilità del passo e l’accuratezza del percorso fino al monitoraggio dell’affaticamento e del carico di allenamento, questa collaborazione ha permesso di affinare lo smartwatch attraverso un utilizzo professionale rigoroso e continuativo”, si legge nella presentazione ufficiale.

La co-creazione tra atleti d’élite e tecnologia all’avanguardia consente a Huawei di spingersi oltre i limiti di precisione, comfort, durata della batteria e intelligenza algoritmica. Questo approccio rappresenta, secondo l’azienda, un nuovo punto di svolta nello sviluppo di wearable dedicati al running professionale, rendendo accessibili le innovazioni nate per i campioni anche ai runner amatoriali.

Nel 2025 Huawei ha consolidato la propria leadership globale nel mercato dei wearable, conquistando la prima posizione per quota di mercato e superando i 200 milioni di dispositivi spediti in tutto il mondo entro la metà dell’anno. Ora, con il ritorno agli smartwatch per la corsa, l’azienda sfrutta la solidità della propria esperienza per potenziare la presenza nel segmento sportivo più esigente.

Il HUAWEI WATCH GT Runner 2 sarà disponibile in Italia a partire dal 18 marzo, con un’offerta speciale per chi si iscrive attraverso il portale ufficiale Huawei Store, che offrirà un coupon sconto da 50 euro utilizzabile al momento dell’acquisto.

A Madrid, l’evento di lancio intitolato “Now is Your Run” rappresenterà una vetrina dell’ecosistema Huawei, con una gamma di prodotti che spaziano dagli smartwatch ai dispositivi audio, fino a smartphone e tablet. L’obiettivo è dimostrare come i progressi tecnologici in campo sportivo e di salute possano contribuire alla crescita di un ecosistema sempre più intelligente e integrato.

Con l’introduzione del Watch GT Runner 2, Huawei riafferma la propria missione di trasformare la tecnologia in un alleato concreto per la performance atletica, portando ai runner di tutto il mondo strumenti capaci di misurare, comprendere e migliorare il proprio potenziale, passo dopo passo.