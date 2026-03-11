Connect with us

HUAWEI WATCH Ultimate 2 si evolve: debutta la versione Verde con importanti funzionalità per il golf

Huawei amplia la famiglia dei suoi smartwatch premium con il lancio del HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition, un modello che unisce la raffinatezza dell’orologeria di alta gamma con la precisione della tecnologia sportiva professionale. Questo nuovo dispositivo, pensato per chi cerca eccellenza tecnica e design esclusivo, introduce un livello di assistenza professionale per il golf mai raggiunto prima in un wearable.

La vera novità del WATCH Ultimate 2 Verde risiede nell’aggiornamento delle modalità dedicate al golf: Campo Pratica e Mappa dei campi da gioco. La prima offre un sistema avanzato di analisi dello swing, in grado di misurare parametri fondamentali come tempo, ritmo e velocità, ai quali si aggiungono ora l’ampiezza del backswing e il piano dello swing. Questi dati consentono ai golfisti di migliorare la stabilità e la qualità del movimento, rendendo ogni sessione di allenamento più precisa e utile. Inoltre, la nuova funzione cambio mazza permette di valutare le prestazioni con diversi ferri, rendendo l’esperienza ancora più personalizzata.

Nella Modalità Mappa, il WATCH Ultimate 2 Verde si trasforma in un vero e proprio caddy virtuale. Huawei ha introdotto una funzione personalizzata della bandierina che consente di regolare manualmente la posizione sul green, aiutando a pianificare ogni colpo con maggiore precisione. La visualizzazione dinamica del green, con rotazione automatica, offre una prospettiva in prima persona che riduce lo sforzo cognitivo e migliora l’interpretazione del terreno, delle pendenze e delle linee di putting. La nuova scorecard a 18 buche multicolore consente inoltre di monitorare i progressi e condividere i risultati in tempo reale.

Dal punto di vista estetico, il design del nuovo modello è ispirato ai toni naturali del verde dei campi da golf e al cielo limpido. La lunetta bicolore in ceramica nanocristallina, verde e bianca, rappresenta un capolavoro di precisione e artigianalità, risultato di decine di processi di lavorazione. Il cinturino in pelle vegana composita combina eleganza e comfort, mentre la confezione include anche alternative in titanio e fluoroelastomero verde, per adattarsi a ogni situazione, dal campo alla città.

Huawei conferma così la sua volontà di cambiare il paradigma dell’orologio sportivo di alta gamma, fondendo materiale di lusso, tecnologia di rilevazione avanzata e funzioni intelligenti. L’Ultimate 2 Verde si inserisce perfettamente nel percorso del marchio di coniugare performance tecniche e stile sofisticato, offrendo strumenti concreti per migliorare le proprie abilità sportive e accompagnare ogni momento della giornata.

Il HUAWEI WATCH Ultimate 2 Verde è disponibile da oggi presso i canali ufficiali Huawei e nei punti vendita al prezzo consigliato di 999 euro. In occasione del lancio, l’azienda offre una promozione speciale con uno sconto di 150 euro utilizzando il coupon dedicato fino al 31 marzo.

Con questa nuova edizione, Huawei rafforza ulteriormente la propria presenza nel segmento premium degli smartwatch, offrendo un dispositivo che coniuga tecnologia, estetica e funzionalità professionali in un equilibrio perfetto tra sport e lusso.

