Hyundai “45”: la concept car elettrica che 5 anni fa ha fatto da apripista alla IONIQ 5

Nel mondo del design automobilistico, ci sono concept destinati a restare esercizi di stile e altri capaci di cambiare il corso della storia. La Hyundai 45 Concept, presentata cinque anni fa, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Chiamata semplicemente “45”, questa concept car elettrica ha rappresentato un tributo visionario alla Hyundai Pony Coupe Concept del 1974, firmata da Giorgetto Giugiaro, trasformando un’icona del passato in un manifesto del futuro.

La Concept 45 è nata come un omaggio ai 45 anni che separano due epoche fondamentali del marchio: quella della Pony e quella dell’elettrificazione di Hyundai. Il numero 45, tuttavia, non è solo simbolico: richiama anche gli angoli a 45° che definiscono la silhouette del modello, anticipando la nuova direzione stilistica del brand.

Il design della 45 è essenziale, scolpito e aerodinamico, ispirato ai velivoli degli anni ’20. Le superfici pulite e i volumi minimalisti raccontano un’estetica potente che coniuga funzionalità ed emozione. Ogni dettaglio è pensato per comunicare innovazione: dai gruppi ottici a “lampada cubica”, che reinterpretano in chiave moderna la griglia della Pony Coupe, alle telecamere laterali che sostituiscono gli specchietti retrovisori. Persino le luci LED integrate nella fiancata trasmettono informazioni all’utente, come il livello di autonomia, ancora prima di salire a bordo.

Con la 45, Hyundai ha introdotto per la prima volta il linguaggio di design “Sensuous Sportiness”, un approccio che fonde armonia visiva, dinamismo e connessione emotiva. L’estetica diventa così un dialogo tra tecnologia e umanità, tra semplicità formale e profondità sensoriale.

Gli interni della Concept 45 incarnano la filosofia Hyundai STYLE SET FREE: l’abitacolo è pensato come un living space, un ambiente accogliente e modulabile dove la tecnologia si integra in modo discreto. L’architettura piatta della piattaforma – il cosiddetto “skateboard floor” – libera spazio, consentendo un layout flessibile e funzionale. I sedili possono ruotare per favorire l’interazione tra i passeggeri, mentre il cruscotto utilizza proiezioni digitali per offrire un’esperienza di comando intuitiva e naturale. Legno, tessuti e pelle dialogano con la luce naturale, trasformando l’interno in un luogo di comfort e ispirazione.

La Hyundai 45 non è rimasta un sogno. È stata, piuttosto, la scintilla che ha acceso la rivoluzione elettrica del brand, trovando la sua concretizzazione nella Hyundai IONIQ 5. Il primo modello della gamma IONIQ 100% elettrica ha ereditato dalla 45 le proporzioni, lo spirito e la filosofia di design, portandoli su strada in forma compiuta.

Con la IONIQ 5, Hyundai ha aperto una nuova era della mobilità sostenibile, offrendo un veicolo che non è solo un mezzo di trasporto, ma un manifesto di innovazione, tecnologia e umanità. La vettura ha rappresentato l’emblema della capacità del marchio di coniugare passato e futuro, unendo ispirazione retro e visione futuristica.

Oggi, come allora, Hyundai continua a reinterpretare il proprio passato con audacia e creatività, spingendosi sempre oltre per costruire un futuro autenticamente al servizio delle persone. Se la IONIQ 5 è stata la visione diventata realtà, la Concept 45 ne è stata la scintilla originaria, il progetto che ha tracciato la strada per una nuova idea di mobilità: elettrica, umana e profondamente innovativa.