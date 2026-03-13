Hyundai accende la corsa tra i monumenti di Roma alla Maratona 2026

Hyundai sarà protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026 come Official Automotive Partner, portando tra le strade della Capitale un weekend di energia, innovazione e passione per la corsa. L’appuntamento, in programma il 22 marzo 2026, attraverserà il cuore storico di Roma tra vie antiche, monumenti iconici e panorami unici, rendendo la 31ª edizione della Maratona un evento dall’anima profondamente simbolica.

L’iniziativa rientra nel progetto pan-europeo di Hyundai “Run to Progress”, con cui il brand coreano sostiene eventi podistici in tutta Europa, promuovendo valori comuni come la perseveranza, il progresso e la responsabilità personale e ambientale. L’impegno, la passione e la continua voglia di superare i propri limiti sono la filosofia che accomuna il mondo del running e l’identità del marchio, da sempre attento a mettere le persone al centro e a incoraggiare un cambiamento positivo.

Il programma del weekend inizierà sabato 21 marzo con la Acea Water Fun Run, una corsa non competitiva di 5 km aperta a famiglie, runner di ogni età e camminatori, con partenza e arrivo al Circo Massimo. Domenica 22 marzo sarà invece la giornata dedicata alla Maratona Acea Run Rome The Marathon (42,195 km) e alla staffetta solidale Acea Run4Rome Relay, che unisce sport e solidarietà in una sfida collettiva.

Al Circo Massimo, sede dell’Expo Village dal 19 al 21 marzo, i partecipanti potranno ritirare pettorali e pacchi gara e vivere le esperienze immersive proposte da Hyundai. Tra le attivazioni spicca la pedana baropodometrica, che consentirà ai runner di analizzare l’appoggio del piede con il supporto di professionisti qualificati. La supersportiva IONIQ 5 N diventerà un luogo di condivisione grazie al Car Wrap Hyundai, su cui i partecipanti potranno scrivere messaggi motivazionali e i propri obiettivi di gara.

Durante il percorso, l’installazione “One Last Push” offrirà ai corridori una carica sonora immediata azionando lo “Hyundai Boost Button”, mentre un LED Wall mostrerà in tempo reale messaggi di incoraggiamento. All’arrivo, lo Specchio Kudos accoglierà gli atleti per selfie celebrativi e il grande schermo “You Left Your Mark” visualizzerà i risultati live della competizione.

Accanto a queste esperienze, Hyundai presenterà la propria gamma 100% elettrica, con il modello INSTER a rappresentare l’impegno concreto verso un futuro di mobilità sostenibile e tecnologie avanzate.

Con la partecipazione alla Maratona di Roma 2026, il brand coreano conferma il suo legame con il mondo del running e ribadisce la propria visione di progresso umano e ambientale. Mettere le persone al centro, credere nella perseveranza come motore del cambiamento, perseguire il progresso con costanza e assumersi una responsabilità concreta verso sé stessi, la comunità e l’ambiente sono i pilastri che guidano Hyundai nel suo percorso dentro e fuori la pista.

Fondata nel 1967, la Hyundai Motor Company fa parte di Hyundai Motor Group e conta oltre 120mila dipendenti in tutto il mondo. Con dieci stabilimenti produttivi e sette centri di ricerca e sviluppo, l’azienda continua a crescere anche in Europa, dove gestisce due fabbriche in Repubblica Ceca e Turchia e una rete di oltre 2.100 showroom. Secondo la classifica “Best Global Brands 2025” di Interbrand, Hyundai si conferma tra i marchi più influenti al mondo, con un valore di 24,6 miliardi di dollari e una crescita del 7% rispetto all’anno precedente.

In Italia, Hyundai mantiene una quota di mercato superiore al 3% e continua a distinguersi per la qualità dei propri veicoli e la garanzia “5 anni a Km illimitati”, simbolo della fiducia del marchio verso i propri clienti. La partecipazione alla Maratona di Roma 2026 rappresenta un nuovo passo nel percorso di Progress for Humanity, la vision che ispira l’intero universo Hyundai.