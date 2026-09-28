Hyundai Concept THREE anticipa la rivoluzione elettrica con il design Art of Steel

Hyundai alza il velo su una nuova era del design automobilistico con la Concept THREE, la sua prima concept compatta della gamma IONIQ, presentata in anteprima mondiale all'IAA Mobility di Monaco a fine 2025. Questo modello non rappresenta soltanto un esercizio di stile, ma si propone come manifesto creativo che introduce un inedito linguaggio formale capace di coniugare materia, emozione e sostenibilità.



Il cuore del progetto è l'inedito linguaggio stilistico Art of Steel, dove l'acciaio, materiale tradizionale nel mondo automotive e profondamente conosciuto dal gruppo coreano, si trasforma da mera struttura a vero elemento identitario ed espressivo. La carrozzeria della Concept THREE, realizzata su tre superfici principali intersecate da linee decise, viene impreziosita da una finitura anodizzata che esalta la matericità del progetto. Vetri colorati di giallo e cerchi cromatici coordinati creano un gioco visivo che unisce esterni e interni, accentuando la forte personalità del veicolo.



La Concept THREE introduce inoltre l'Aero Hatch, una nuova interpretazione della classica silhouette a due volumi: frontale basso, tetto che accelera verso la coda, portellone verticale e spoiler ducktail per una forma che mette in equilibrio efficienza aerodinamica e identità visiva. Questo tracciato formale è stato adottato anche sulla nuova IONIQ 3, che arriverà in Italia il 24 e 25 ottobre dopo il debutto alla Milano Design Week 2026.



Elemento distintivo è la firma luminosa Parametric Pixel, evoluta per offrire maggiore profondità e ritmo, arricchendo di espressività frontale e posteriore.



L'abitacolo è pensato come spazio da vivere: forme avvolgenti, materiali ricercati e layout orientato all'utente suggeriscono comfort, equilibrio e una nuova idea di relax a bordo. Colori giallo e grigio si mescolano a texture innovative, mentre i widget modulari BYOL (Bring Your Own Lifestyle) interpretano la vita digitale e personale degli utenti. La presenza di Mr. Pix, un personaggio simbolico disseminato nella vettura tramite Easter egg e dettagli luminosi, dona un tocco ironico e pop all'ambiente interno. May the downforce be with you, inciso sul retro, omaggia la saga Star Wars, aggiungendo carattere e un pizzico di leggerezza.



Da sempre sensibile alla sostenibilità, Hyundai impiega materiali riciclati e innovativi sia sulla concept che sulla produzione: tessuti ottenuti da rifiuti marini, schiuma d'alluminio leggera e materiali a base biologica, con una ricerca che punta a unire responsabilità ambientale ed estetica.



Alla base di Concept THREE si trova la visione del design come linguaggio vivo e innesco di innovazione. Hyundai non impone stilemi rigidi ma crea coesione attraverso dettagli come i Parametric Pixel, la progettazione intelligente degli spazi e materiali sostenibili, permettendo a ogni modello di conservare una forte identità.



Concept THREE non è solo una concept car, ma il primo capitolo di una nuova grammatica progettuale: l'automobile si racconta come esperienza emotiva, una fusione tra materia, luce e sostenibilità. Il futuro delineato da Hyundai prende ora forma sul mercato con l'arrivo della IONIQ 3, pronta al debutto italiano a fine ottobre.