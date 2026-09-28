Nissan porta la mobilità autonoma sulle strade di Cambridge con il progetto ADventure

Nissan lancia ADventure, progetto da 3 mln per la mobilità autonoma a Cambridge, insieme a comunità e partner strategici per test reali e innovazione.

Nissan inaugura un nuovo capitolo nello sviluppo della mobilità autonoma portando sulle strade di Cambridge il progetto pilota ADventure, un'iniziativa dal valore di 3 milioni di sterline sostenuta dal Governo britannico e sviluppata con la collaborazione del Warwick Manufacturing Group (WMG).

L'obiettivo di ADventure è concreto: testare e capire come i servizi di guida autonoma possano rendere più accessibili gli spostamenti urbani e rispondere alle esigenze delle comunità locali. La sperimentazione avverrà con una Nissan LEAF 2022 appositamente equipaggiata, che sarà utilizzata su strada e in attività rivolte ai residenti della zona. Le prove mireranno non solo a valutare l'efficacia tecnologica, ma anche a comprendere l'accettazione, la sicurezza e la fiducia del pubblico verso i futuri servizi di trasporto autonomo.

Le attività a Cambridge sono gestite dal Nissan Technical Centre Europe, riferimento nella ricerca e sviluppo di vetture autonome da oltre dieci anni. David Moss, Senior Vice President, Research and Development, Nissan Africa, Middle East, India, Europe and Oceania (AMIEO), sottolinea: Questo progetto rappresenta un passo importante per la mobilità autonoma nel Regno Unito. Grazie al sostegno del Governo britannico, consentirà di portare la ricerca sui veicoli autonomi oltre il centro di Londra e in un'altra città, aiutandoci a comprendere come questi servizi possano rispondere alle esigenze di comunità diverse e degli spostamenti della vita quotidiana. Le competenze Nissan unite al patrimonio di conoscenze dei nostri partner, permetteranno di approfondire ulteriormente come i veicoli a guida autonoma possano migliorare la connettività, l'accessibilità e la qualità della vita quotidiana.

Tre i punti chiave su cui si concentra ADventure: progettare servizi di mobilità per le città; aumentare la fiducia e il coinvolgimento dei passeggeri nei confronti della guida autonoma; verificare, in condizioni reali, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi sulle strade pubbliche.

A sostenere l'iniziativa, insieme a Nissan e WMG, ci sono anche PAVE UK, l'Advanced Propulsion Centre UK (APC) e Innovate UK. Secondo Blair McDougall, Minister for Reindustrialisation del Department for Business, Innovation, Science and Trade, Il settore britannico dei veicoli autonomi è di livello mondiale e la nostra Modern Industrial Strategy sta mettendo in contatto imprese e mondo scientifico per sostenere gli innovatori che stanno plasmando il futuro dei trasporti. Sostenendo le tecnologie all'avanguardia con gli investimenti necessari a sviluppare progetti strategici, supportiamo aziende come Nissan nel generare crescita e creare posti di lavoro in tutto il Regno Unito, rafforzando la leadership britannica in questo settore in rapida espansione.

La scelta di Cambridge come città di test è frutto di una rigorosa selezione: la città è riconosciuta come uno dei centri britannici più avanzati nell'innovazione dei trasporti e già teatro di esperienze pionieristiche sulla guida autonoma. Cllr Brian Milnes, Chair della Greater Cambridge Partnership, commenta: Siamo lieti di sostenere Nissan nel suo progetto di ricerca e di accompagnarla nel suo percorso di sviluppo della tecnologia autonoma. Cambridge è già diventata una delle località più interessanti del Regno Unito per la sperimentazione del trasporto autonomo e ora viene riconosciuta anche come area di test per ADventure. Non vediamo l'ora di lavorare insieme ai partner del progetto e contribuire allo sviluppo futuro dei veicoli a guida autonoma, esplorandone in particolare i benefici per le comunità e il potenziale per migliorare il trasporto locale.

Anche il mondo accademico gioca un ruolo centrale: Professor Siddartha Khastgir, Head of Safe Autonomy presso WMG, dichiara: Siamo entusiasti di collaborare con Nissan nel momento in cui porta nel Regno Unito i propri progetti per i servizi di mobilità autonoma. Applicando al progetto ADventure la nostra profonda esperienza in materia di sicurezza ed esperienza utente, potremo co-creare insieme al pubblico un servizio di mobilità sicuro, capace di rispondere sia alle esigenze delle persone sia alle priorità di trasporto della città. Questa rimane una missione condivisa da tutti i partner e riflette il reale impatto che la tecnologia di guida autonoma può avere.

La Nissan LEAF impiegata nei test sarà dotata delle ultime tecnologie di guida autonoma elaborate da Nissan e servirà per raccogliere dati sulle esigenze di mobilità dei passeggeri nelle condizioni del traffico reale. Il coinvolgimento attivo dei cittadini è ritenuto fondamentale per valutare l'impatto dei servizi autonomi in termini di connettività e accesso alle opportunità.

ADventure rappresenta una tappa naturale nel progresso Nissan dopo precedenti programmi di ricerca tra cui HumanDrive, ServCity ed evolvAD, e conferma l'impegno della casa automobilistica nel portare soluzioni concrete e affidabili di mobilità autonoma. I risultati del progetto verranno presentati al termine di una dimostrazione su strada a Cambridge, mostrando come la rivoluzione tecnologica possa tradursi in servizi quotidiani più accessibili, connessi e sostenibili a beneficio delle comunità di tutto il Paese.