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Hyundai conquista 21 iF Design Award 2026 e consolida la sua leadership creativa

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Hyundai Motor Company celebra un nuovo trionfo nel mondo del design internazionale, ottenendo 21 prestigiosi riconoscimenti agli iF Design Award 2026, uno dei più autorevoli premi globali dedicati all’innovazione progettuale e alla creatività. Il risultato, che supera le 17 vittorie del 2025, abbraccia ben otto categorie, confermando la crescita del marchio coreano come protagonista multidisciplinare capace di andare oltre i confini della tradizionale produzione automobilistica.

La vittoria di Hyundai agli iF Design Award 2026 rappresenta una conferma della strategia del brand, che da anni promuove un approccio al design come linguaggio universale, capace di unire estetica, tecnologia e sostenibilità. Tra i progetti premiati spiccano l’elettrica supersportiva IONIQ 6 N e la Concept THREE, primo prototipo compatto a batteria del sub-brand IONIQ, esempi del linguaggio stilistico “Art of Steel”. A questi si aggiungono soluzioni innovative di mobilità come la piattaforma robotica MobED Urban Hopper & Golf e accessori che portano la filosofia di design Hyundai nella vita quotidiana, come la borsa termica EV Frunk, il Pixel Diffuser e il set H‑Gardening Tools.

Accanto ai prodotti automobilistici e lifestyle, Hyundai ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche in ambito comunicazione e branding. Il cortometraggio “Night Fishing” ha ottenuto due premi grazie al perfetto equilibrio tra storytelling cinematografico e esperienza immersiva, mentre la campagna CSR “Tree Correspondents” ha conquistato l’attenzione della giuria per la capacità di utilizzare l’intelligenza artificiale nel dare voce alla natura. Anche la HMGICS CX Smart Farm, prima smart farm interattiva basata sulla robotica, è stata premiata per il suo approccio “human-centric” nelle categorie Branding & Communication Design e User Experience.

Un ulteriore riconoscimento è andato a Pleos, il primo brand software del Gruppo Hyundai, che si distingue per il sistema di design “New Axis”, simbolo della connessione tra mondo fisico e digitale. Tra i progetti premiati figurano inoltre il ristorante coreano “Na Oh”, riconosciuto per il design d’interni e per il volume editoriale che ne racconta la filosofia culinaria, e il concept architettonico Hyundai Motors India Quartier Generale, che reinterpreta gli spazi di lavoro secondo criteri di apertura e funzionalità.

La filosofia “Progress for Humanity” continua così a guidare la visione del gruppo: un design sostenibile, empatico e funzionale che avvicina la mobilità al quotidiano. Anche gli accessori premiati, come la custodia badge MagSafe personalizzabile e i concetti di arredamento Hyundai Add Gear, riflettono un’evoluzione che punta a rendere il marchio sempre più parte integrante di un lifestyle contemporaneo e tecnologico.

Fondata nel 1967 e oggi presente con oltre 120.000 dipendenti a livello globale, Hyundai Motor Company prosegue il proprio percorso di trasformazione da costruttore di automobili a fornitore di soluzioni di mobilità integrata e sostenibile. Con una rete che comprende 10 stabilimenti produttivi, 7 centri di ricerca e sviluppo e una presenza consolidata in Europa, il marchio ha conquistato il 30° posto nella classifica “Best Global Brands 2025” di Interbrand, con un valore di 24,6 miliardi di dollari.

I risultati degli iF Design Award 2026 rafforzano la reputazione del brand nel panorama mondiale, segnando una nuova pietra miliare nel percorso di Hyundai verso un futuro innovativo e human‑centric, dove il design diventa motore di progresso e connessione tra tecnologia e persone.

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