Hyundai è il miglior brand generalista per innovazione tecnologica secondo J.D. Power

In un mondo in continua evoluzione dove la tecnologia gioca un ruolo cruciale, Hyundai si afferma come il miglior brand generalista per l’innovazione tecnologica, secondo lo studio J.D. Power 2025 U.S. Tech Experience Index (TXI). È il sesto anno consecutivo che il brand ottiene questo prestigioso riconoscimento, consolidando la sua posizione di leader nel settore automobilistico.

Lo studio TXI, giunto alla sua decima edizione, valuta come le case automobilistiche introducono e implementano nuove tecnologie, analizzando la percezione del valore, l’innovazione e l’efficacia in base al feedback dei clienti. Questo risultato sottolinea la capacità di Hyundai di offrire soluzioni intuitive, affidabili ed efficaci, costruite per migliorare l’esperienza di guida dei propri clienti.

Un pezzo chiave di questo successo è la SANTA FE 2025, premiata con i riconoscimenti Driver Assist e Connected Vehicle. Le sue tecnologie avanzate di sicurezza e connettività, come il Digital Key 2 Premium e il Blind-Spot View Monitor, hanno confermato l’impegno di Hyundai verso un’innovazione accessibile e applicabile.

Il Digital Key 2 Premium permette di aprire e avviare il veicolo utilizzando uno smartphone o smartwatch, grazie a tecnologie come NFC, UWB e BLE. Questo sistema elimina la necessità delle chiavi fisiche, permettendo condivisioni a distanza e un controllo semplificato del veicolo.

Il Blind-Spot View Monitor, integrato nella SANTA FE, migliora la sicurezza a bordo, fornendo immagini in tempo reale degli angoli ciechi del veicolo durante il cambio di corsia o le svolte, riducendo il rischio di collisioni.

Basato sulle risposte di oltre 76.000 proprietari di veicoli dell’anno 2025, lo studio J.D. Power U.S. TXI misura il grado di adozione delle nuove tecnologie e la qualità della loro implementazione. Hyundai si distingue per la sua capacità di introdurre innovazioni che coniugano tecnologia avanzata e funzionalità quotidiane, guadagnandosi una soddisfazione elevata tra i clienti.

Fondata nel 1967 e parte di Hyundai Motor Group, Hyundai ha saputo evolvere globalmente, mantenendo un serio impegno verso l’ambiente con una gamma completa di soluzioni di mobilità sostenibile. Con la sua visione ‘Progress For Humanity’, continua a innovare e a spingere i confini di ciò che un costruttore automobilistico può offrire ai consumatori di oggi e di domani.