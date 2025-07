Hyundai e il Robotics LAB trionfano ai Red Dot Award: Design Concept 2025

Hyundai Motor Group e il suo Robotics LAB hanno conquistato una serie di prestigiosi riconoscimenti ai Red Dot Award: Design Concept 2025, uno dei concorsi di design più prestigiosi a livello mondiale. Questi premi sottolineano l’impegno di Hyundai nell’innovazione tecnologica attraverso soluzioni che migliorano la vita e portano avanti la vision dell’azienda “Progress for Humanity”.

Tra i protagonisti assoluti, i concept City Pod e Urban Pod di Hyundai hanno ottenuto il premio più ambito, il titolo ‘Best of the Best’, nella categoria Autonomous. City Pod emerge come una soluzione autonoma progettata per la logistica su larga scala, superando i limiti dei sistemi tradizionali grazie a tecnologie software all’avanguardia. Urban Pod (U-POD), d’altra parte, è un veicolo elettrico multiuso con una piattaforma a guida autonoma, destinato a rivoluzionare la mobilità urbana.

Il concept Nano Mobility si è distinto nella categoria Bicycles and Personal Mobility Devices, aggiudicandosi il titolo di “Winner”. Questo progetto mira a rendere la mobilità su misura più accessibile, con un design essenziale e un motore integrato nella ruota, destinato a trasformare gli spostamenti quotidiani.

A seguire, i veicoli elettrici E3W ed E4W, premiati come “Winner” nella categoria Commercial Vehicles, propongono una moderna reinterpretazione del mototaxi indiano, offrendo versatilità per il trasporto passeggeri e soluzioni logistiche innovative.

Il Robotics LAB di Hyundai ha trionfato anche con il servizio Automatic Charging Robot (ACR), premiato nella categoria Service Design. Questa innovazione semplifica il processo di ricarica dei veicoli elettrici attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, garantendo un’operazione automatizzata, sicura e affidabile. Gli utenti possono monitorare il sistema in tempo reale senza scendere dal veicolo, una rivoluzione nella praticità d’uso per proprietari di auto elettriche.

“Siamo profondamente onorati di essere stati premiati ai Red Dot Award per questi veicoli e innovazioni rivoluzionarie,” ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai and Genesis Global Design. “Questi riconoscimenti riflettono l’eccezionale impegno del nostro team di design… È la conferma della forte competitività globale del design Hyundai.”

Con queste importanti vittorie, Hyundai Motor Company riafferma il suo ruolo di leader nell’innovazione sostenibile e nel design avanzato, proiettandosi verso un futuro di città intelligenti e mobilità integrata.