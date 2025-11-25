Connect with us

Hyundai e Michelin uniscono le forze per sviluppare gli pneumatici del futuro

Hyundai Motor Group e Michelin rinnovano la loro collaborazione tecnologica firmando un nuovo memorandum d’intesa per lo sviluppo di pneumatici di nuova generazione, concepiti per la mobilità elettrica e autonoma. L’accordo, il terzo tra le due aziende dopo quelli del 2017 e del 2022, segna un ulteriore passo avanti verso l’innovazione sostenibile e l’eccellenza prestazionale.

Il nuovo accordo triennale prevede una cooperazione focalizzata sulla ricerca e sviluppo di soluzioni avanzate per la mobilità del futuro. Hyundai e Michelin lavoreranno insieme per creare pneumatici a bassissima resistenza al rotolamento, destinati a migliorare l’efficienza energetica dei veicoli, e pneumatici ad alte prestazioni per ottimizzare sicurezza e tenuta di strada. Una particolare attenzione sarà riservata alle esigenze dei veicoli elettrici premium, che richiedono tecnologie capaci di garantire sicurezza, comfort e maggiore autonomia.

Nel programma congiunto è prevista anche la creazione di un sistema virtuale per lo sviluppo di pneumatici dedicati ad applicazioni fuoristrada, oltre all’avanzamento della tecnologia SmartGrip, pensata per favorire prestazioni superiori in frenata ed efficienza energetica. Attraverso queste innovazioni, le due aziende mirano a soddisfare le nuove esigenze imposte dalla transizione verso veicoli a zero emissioni e, in prospettiva, autonomi.

Questa collaborazione rafforza il legame tra le due realtà industriali, che negli anni hanno già condiviso importanti traguardi. Il primo memorandum del 2017 aveva portato allo sviluppo delle tecnologie applicate agli pneumatici della Hyundai IONIQ 5, mentre quello del 2022 aveva permesso di elaborare strumenti avanzati per la previsione dell’usura e l’ottimizzazione della frenata. Questa terza fase punta ora a consolidare la leadership tecnologica sia nel campo della mobilità elettrica sia nel settore della produzione di pneumatici ad alte prestazioni.

A commentare l’accordo, “Attraverso la terza fase di collaborazione tecnologica con Michelin, prevediamo di realizzare innovazioni nella tecnologia degli pneumatici che guideranno il futuro mercato della mobilità”, ha dichiarato Yongsuk Shin, Vicepresidente e Responsabile del Genesis Engineering Design Center di Hyundai Motor Group. “Sfruttando le capacità specializzate di entrambe le aziende nelle tecnologie della mobilità e degli pneumatici, utilizzeremo soluzioni avanzate.”

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di Hyundai Motor Group, impegnata nella creazione di una catena del valore integrata basata sulla mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica e la crescita globale. Con oltre 250.000 dipendenti e brand di riferimento come Hyundai, Kia e Genesis, il Gruppo mira a rafforzare la propria posizione nel settore automotive attraverso collaborazioni strategiche e progetti di R&D ad alto contenuto tecnologico.

Grazie a questa nuova intesa con Michelin, Hyundai Motor Group conferma il proprio impegno nel migliorare la mobilità del futuro, puntando su soluzioni orientate alla sicurezza, alla sostenibilità e all’efficienza. Un passo decisivo verso un nuovo paradigma in cui l’innovazione tecnologica e il rispetto per l’ambiente viaggiano nella stessa direzione.

