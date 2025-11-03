Hyundai e NVIDIA insieme per il futuro della mobilità

Hyundai Motor Group ha annunciato un’importante collaborazione con NVIDIA per la creazione della NVIDIA Blackwell AI Factory, destinata a rivoluzionare la mobilità e l’industria tecnologica attraverso l’intelligenza artificiale. Questa partnership coinvolgerà anche il governo coreano, con l’obiettivo di sviluppare l’industria della “physical AI” in Corea.

La nuova AI Factory accelererà lo sviluppo di soluzioni avanzate nell’ambito veicolare, della guida autonoma, delle smart factory e della robotica. Grazie alla potenza delle GPU NVIDIA Blackwell, Hyundai Motor Group implementerà un’infrastruttura avanzata che migliorerà le fasi di training, validazione e implementazione dei modelli AI su larga scala.

Un altro elemento chiave di questa collaborazione sarà l’utilizzo di NVIDIA Omniverse e Cosmos, eseguiti su server NVIDIA RTX PRO, per creare digital twin delle fabbriche e robot intelligenti, migliorando così la progettazione e il funzionamento delle smart factory. “L’intelligenza artificiale rivoluzionerà ogni aspetto dell’industria. Collaborare con Hyundai Motor Group ci permette di costruire auto e fabbriche intelligenti che ridefiniranno il futuro della mobilità,” ha dichiarato Jensen Huang, CEO e Fondatore di NVIDIA.

Il progetto prevede inoltre l’introduzione della piattaforma NVIDIA DRIVE AGX Thor, basata sul sistema operativo DriveOS certificato per la sicurezza, che consentirà di integrare sistemi avanzati di assistenza alla guida e soluzioni AI a bordo dei veicoli. Euisun Chung, Executive Chair di Hyundai Motor Group, ha commentato: “Insieme a NVIDIA, non solo costruiamo tecnologie avanzate, ma creiamo un ecosistema AI solido in Corea che promuove l’innovazione e valorizza i talenti.”

Insieme al Ministero della Scienza e delle ICT della Repubblica di Corea, Hyundai Motor Group e NVIDIA hanno firmato un Memorandum of Understanding per supportare la creazione di un cluster nazionale per la “physical AI” con un investimento di circa 3 miliardi di dollari. Questo accordo non solo migliorerà le infrastrutture AI, ma fornirà anche formazione avanzata per la prossima generazione di talenti nel campo AI in Corea.

Hyundai e NVIDIA puntano così ad essere protagonisti globali nella trasformazione dell’industria automobilistica e tecnologica, creando veicoli intelligenti e ambienti produttivi all’avanguardia che integrano l’IA in ogni fase del processo. Con questo progetto, la Corea potrebbe affermarsi come leader nell’ambito della “physical AI”, combinando dati industriali e infrastruttura avanzata per accelerare la trasformazione AI (AX) nei vari settori.