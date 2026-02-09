Hyundai Europa chiude il 2025 con oltre 600.000 immatricolazioni e una crescita record nei veicoli elettrificati

Hyundai Motor Europe ha archiviato il 2025 con una performance decisamente positiva, confermando il trend di crescita del marchio nel Vecchio Continente e rafforzando la sua posizione nel segmento dei veicoli elettrificati. L’azienda ha registrato 603.542 immatricolazioni di autovetture, pari a una quota del 4,2% nei mercati EU35 (UE, EFTA, Regno Unito, Europa orientale e Turchia), segnando così un incremento complessivo dell’1% rispetto all’anno precedente.

Il dato più significativo riguarda tuttavia la mobilità sostenibile: le vendite di veicoli elettrificati (xEV) sono cresciute del 24%, con un vero e proprio balzo dei modelli 100% elettrici (BEV), che hanno registrato un aumento del 48%. Anche le motorizzazioni ibride (HEV) e plug-in hybrid (PHEV) hanno registrato un incremento dell’11%. Complessivamente, il mix di veicoli elettrici in Europa ha raggiunto il 18%, confermando l’efficacia della strategia di elettrificazione della Casa coreana.

Sul fronte commerciale, Hyundai ha allargato la base clienti in modo equilibrato: le vendite private sono cresciute del 2%, mentre quelle nel segmento flotte hanno fatto segnare un +4%.

I risultati geografici sottolineano una crescita diffusa nei principali mercati europei. In Italia, il marchio ha mantenuto stabile la propria quota di mercato al 3,0% con 47.046 immatricolazioni, distinguendosi per un mix elettrificato superiore di nove punti rispetto alla media nazionale. In particolare, il modello INSTER – protagonista nel segmento dei piccoli SUV a zero emissioni – ha trainato le vendite elettriche, mentre le motorizzazioni full hybrid (HEV) hanno rappresentato il 27% del mix, contro il 13% del mercato complessivo.

Nel Regno Unito Hyundai ha raggiunto 93.124 immatricolazioni, passando dal nono al sesto posto nel ranking nazionale. In Germania, primo mercato europeo del brand, Hyundai si è confermata il marchio asiatico più venduto con 92.890 vetture e un mix EV del 27%, in aumento del 49%. Crescita significativa anche in Spagna, dove il costruttore ha raggiunto il miglior risultato di sempre con 64.467 auto e una quota del 5,8%, e in Francia, dove Hyundai è entrata nella top ten con 45.623 immatricolazioni e un’elevata penetrazione dei powertrain ibridi. La Turchia ha chiuso il 2025 con 67.368 unità vendute, in crescita del 10%.

Tra i modelli di punta, INSTER si è posizionata seconda nel segmento A dei veicoli elettrici con 33.917 unità e il titolo di *World Electric Vehicle 2025*. Altro protagonista è stato TUCSON, leader nel canale privato dei C-SUV europei con una quota del 5,3%.

L’impegno verso l’elettrificazione è confermato da un piano di espansione ambizioso. Hyundai lancerà cinque nuovi modelli entro i prossimi 18 mesi, tra cui tre vetture di segmento B, a partire da IONIQ 3. L’obiettivo è coprire integralmente le esigenze del mercato europeo con una gamma che comprenderà sette modelli completamente elettrici, dal city SUV INSTER all’MPV Staria Electric. Ad oggi, circa l’80% della gamma Hyundai dispone già di una versione elettrificata, ma la Casa ha annunciato la completa elettrificazione della gamma entro il 2027.

Sul fronte industriale, l’azienda continua a rafforzare la propria presenza produttiva in Europa. Lo stabilimento di Nošovice (Repubblica Ceca) ha superato i 5 milioni di unità prodotte, mentre Hyundai Motor Türkiye a Izmit si prepara a costruire la sua prima vettura elettrica, la IONIQ 3, entro fine anno. Entrambi i siti, insieme al centro R&D di Rüsselsheim (Germania), hanno beneficiato di consistenti investimenti, con oltre 150 milioni di euro per il nuovo Square Campus e ulteriori 250 milioni dedicati alla conversione industriale verso la produzione EV. Complessivamente, dalla sua apertura nel 2008, lo stabilimento ceco ha visto investimenti superiori ai 2 miliardi di euro.

Forte di una rete europea consolidata e di una strategia di sostenibilità chiara, Hyundai conferma così il proprio ruolo di protagonista nella transizione energetica del settore automotive, puntando su innovazione, qualità e un portafoglio di prodotti sempre più elettrificato.