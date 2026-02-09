Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai Europa chiude il 2025 con oltre 600.000 immatricolazioni e una crescita record nei veicoli elettrificati

Published

Hyundai Motor Europe ha archiviato il 2025 con una performance decisamente positiva, confermando il trend di crescita del marchio nel Vecchio Continente e rafforzando la sua posizione nel segmento dei veicoli elettrificati. L’azienda ha registrato 603.542 immatricolazioni di autovetture, pari a una quota del 4,2% nei mercati EU35 (UE, EFTA, Regno Unito, Europa orientale e Turchia), segnando così un incremento complessivo dell’1% rispetto all’anno precedente.

Il dato più significativo riguarda tuttavia la mobilità sostenibile: le vendite di veicoli elettrificati (xEV) sono cresciute del 24%, con un vero e proprio balzo dei modelli 100% elettrici (BEV), che hanno registrato un aumento del 48%. Anche le motorizzazioni ibride (HEV) e plug-in hybrid (PHEV) hanno registrato un incremento dell’11%. Complessivamente, il mix di veicoli elettrici in Europa ha raggiunto il 18%, confermando l’efficacia della strategia di elettrificazione della Casa coreana.

Sul fronte commerciale, Hyundai ha allargato la base clienti in modo equilibrato: le vendite private sono cresciute del 2%, mentre quelle nel segmento flotte hanno fatto segnare un +4%.

I risultati geografici sottolineano una crescita diffusa nei principali mercati europei. In Italia, il marchio ha mantenuto stabile la propria quota di mercato al 3,0% con 47.046 immatricolazioni, distinguendosi per un mix elettrificato superiore di nove punti rispetto alla media nazionale. In particolare, il modello INSTER – protagonista nel segmento dei piccoli SUV a zero emissioni – ha trainato le vendite elettriche, mentre le motorizzazioni full hybrid (HEV) hanno rappresentato il 27% del mix, contro il 13% del mercato complessivo.

Nel Regno Unito Hyundai ha raggiunto 93.124 immatricolazioni, passando dal nono al sesto posto nel ranking nazionale. In Germania, primo mercato europeo del brand, Hyundai si è confermata il marchio asiatico più venduto con 92.890 vetture e un mix EV del 27%, in aumento del 49%. Crescita significativa anche in Spagna, dove il costruttore ha raggiunto il miglior risultato di sempre con 64.467 auto e una quota del 5,8%, e in Francia, dove Hyundai è entrata nella top ten con 45.623 immatricolazioni e un’elevata penetrazione dei powertrain ibridi. La Turchia ha chiuso il 2025 con 67.368 unità vendute, in crescita del 10%.

Tra i modelli di punta, INSTER si è posizionata seconda nel segmento A dei veicoli elettrici con 33.917 unità e il titolo di *World Electric Vehicle 2025*. Altro protagonista è stato TUCSON, leader nel canale privato dei C-SUV europei con una quota del 5,3%.

L’impegno verso l’elettrificazione è confermato da un piano di espansione ambizioso. Hyundai lancerà cinque nuovi modelli entro i prossimi 18 mesi, tra cui tre vetture di segmento B, a partire da IONIQ 3. L’obiettivo è coprire integralmente le esigenze del mercato europeo con una gamma che comprenderà sette modelli completamente elettrici, dal city SUV INSTER all’MPV Staria Electric. Ad oggi, circa l’80% della gamma Hyundai dispone già di una versione elettrificata, ma la Casa ha annunciato la completa elettrificazione della gamma entro il 2027.

Sul fronte industriale, l’azienda continua a rafforzare la propria presenza produttiva in Europa. Lo stabilimento di Nošovice (Repubblica Ceca) ha superato i 5 milioni di unità prodotte, mentre Hyundai Motor Türkiye a Izmit si prepara a costruire la sua prima vettura elettrica, la IONIQ 3, entro fine anno. Entrambi i siti, insieme al centro R&D di Rüsselsheim (Germania), hanno beneficiato di consistenti investimenti, con oltre 150 milioni di euro per il nuovo Square Campus e ulteriori 250 milioni dedicati alla conversione industriale verso la produzione EV. Complessivamente, dalla sua apertura nel 2008, lo stabilimento ceco ha visto investimenti superiori ai 2 miliardi di euro.

Forte di una rete europea consolidata e di una strategia di sostenibilità chiara, Hyundai conferma così il proprio ruolo di protagonista nella transizione energetica del settore automotive, puntando su innovazione, qualità e un portafoglio di prodotti sempre più elettrificato.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Spettacolo

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

Spettacolo

I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Spettacolo

GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Senza categoria

Roberto Cacciapaglia firma la colonna sonora del Gran Finale di Milano Cortina 2026

Società

Domani sera a “È sempre Cartabianca”: sicurezza, povertà e il caso Crans-Montana

Motori

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

Motori

JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

Motori

Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Spettacolo

Luciano Ligabue annuncia “La Notte di Certe Notti”: il gran finale del tour nei palasport italiani

Spettacolo

Paola Iezzi conquista Milano con “IEZZ WE CAN!!!”: cinque serate sold out e un nuovo capitolo artistico

Tecnologia

L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

Turismo

Goldengel Suites: il nuovo volto del lusso nel cuore di Caldaro

Moda

Levi’s celebra l’originalità con la nuova campagna globale “Behind Every Original”

Motori

Suzuki svela la nuova Across Plug-In Hybrid: efficienza, potenza e tecnologia in un unico SUV

Giochi

Pokémon celebra i 30 anni con la campagna globale “Qual è il tuo preferito?”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Un percorso che fonde eredità, design e cultura automobilistica accompagna la Honda NSX Tribute by Italdesign dalle strade del Giappone fino alla sua première...

42 minuti ago

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Škoda accelera sulla strada dell’elettrificazione e lo fa con un modello destinato a cambiare gli equilibri del segmento B-SUV. Si chiama Škoda Epiq ed...

2 ore ago

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

In un mondo sempre più orientato verso la riduzione delle emissioni di carbonio e la tutela della biodiversità, la sostenibilità è diventata un fattore...

16 ore ago

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Fiat celebra l’arrivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con una nuova campagna dal tono ironico e brillante: “Piero Chiambretti sulla...

18 ore ago