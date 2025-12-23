Connect with us

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Hyundai presenta la nuova i20 Model Year 2026, evoluzione della compatta del segmento B che da oltre vent’anni rappresenta uno dei modelli di riferimento della casa coreana. Con questa nuova versione, il marchio punta a consolidare la propria posizione nel mercato italiano grazie a una gamma razionalizzata, a un motore aggiornato e a dotazioni tecnologiche di ultima generazione.

La nuova Hyundai i20 MY26 nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida moderna e al passo con le esigenze attuali. La gamma è stata semplificata e ora si articola su due soli allestimenti, Connectline e Prime, entrambi equipaggiati con il motore 1.0 T-GDi da 90 CV, omologato Euro 6E-bis. Questa unità turbo benzina, più efficiente e reattiva, sostituisce le precedenti motorizzazioni e viene proposta con cambio manuale a sei rapporti oppure con il doppia frizione automatico 7DCT.

Sul fronte del design, la i20 MY2026 mantiene il suo carattere sportivo e distintivo, mentre l’abitacolo combina eleganza, ergonomia e attenzione ai dettagli. L’ambiente interno, spazioso e curato, integra tecnologie di bordo di ultima generazione, con l’obiettivo di offrire comfort e connettività ai massimi livelli della categoria.

La versione Connectline, disponibile a partire da 21.850 euro con cambio manuale e da 23.350 euro con il 7DCT, rappresenta la proposta di volume della gamma. Vanta una dotazione completa che include cerchi in lega da 16”, luci diurne e di posizione a LED, Cluster Supervision da 10,25”, sistema di navigazione con display touchscreen da 10,25” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, servizi telematici Bluelink e aggiornamenti OTA. La sicurezza è garantita dalla ricca suite di tecnologie Hyundai SmartSense, che comprende sistemi di assistenza alla guida avanzati come il mantenimento attivo al centro della corsia, la gestione automatica dei fari abbaglianti, l’avviso di presenza passeggeri posteriori e il riconoscimento dei limiti di velocità.

Al vertice della gamma si colloca l’allestimento Prime, che porta con sé un tocco premium grazie a dotazioni aggiuntive come fari anteriori Full LED, cerchi da 17”, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, retrovisori ripiegabili elettricamente, interni raffinati, luci d’ambiente e caricatore wireless per smartphone. I prezzi partono da 23.350 euro con cambio manuale e da 24.850 euro per la versione automatica.

Hyundai sottolinea che la nuova i20 MY2026 rappresenta una risposta concreta alle esigenze del mercato, puntando su un mix di semplicità, efficienza e valore percepito. Con quasi 140.000 unità vendute in Italia dal debutto della prima generazione, la i20 continua così la propria storia di successo, confermandosi come una delle vetture più apprezzate nella categoria delle compatte.

La compatta coreana prosegue la sua missione di rendere accessibili innovazione e sicurezza, incarnando lo spirito della visione aziendale “Progress for Humanity”, che guida Hyundai verso un futuro di mobilità sempre più sostenibile e intelligente.

