Hyundai INSTER: il nuovo city-SUV debutta in Italia

Hyundai INSTER, il nuovo city-SUV del Brand, debutta ufficialmente in Italia. Le dimensioni ultracompatte lo rendono ideale per le strade del Bel Paese e si uniscono agli elementi chiave di tutte le Hyundai di segmento superiore. Con dimensioni ultracompatte, INSTER si muove agilmente nelle strade cittadine senza rinunciare a comfort, tecnologia e sicurezza ai vertici del segmento. Pur misurando solo 3,82 metri di lunghezza e 1,61 di larghezza, offre interni sorprendentemente spaziosi e versatili, mantenendo l’elevata qualità di guida tipica delle Hyundai di segmento superiore.

Leader nel settore della tecnologia EV, Hyundai offre INSTER in due configurazioni. La prima monta una batteria da 42 kWh e un motore da 97 CV, garantendo un’autonomia di 327 km (WLTP). La seconda, con batteria da 49 kWh e motore da 115 CV, raggiunge i 370 km, che arrivano fino a 518 km nel ciclo urbano (WLTP). La ricarica rapida DC permette di passare dal 10% all’80% in appena 30 minuti, mentre il caricatore di bordo da 11 kW ottimizza i tempi anche sulle colonnine AC.

Il design di INSTER combina stile urbano e personalità futuristica. Il frontale si distingue per gli indicatori di direzione a LED con grafica a pixel, un richiamo ai modelli della gamma IONIQ. Il paraurti inferiore con piastre protettive conferisce robustezza, mentre i cerchi in lega da 17” esaltano il look dinamico e high-tech.

All’interno, INSTER sorprende per spaziosità e versatilità, grazie a un passo di 2.580 mm, superiore alle concorrenti più lunghe. La configurazione walk-through della prima fila e i sedili posteriori scorrevoli e reclinabili permettono di ottimizzare gli spazi tra passeggeri e bagagli. Il bagagliaio offre una capacità di 280 litri, espandibile fino a 1.059 litri abbattendo i sedili.

Hyundai ha scelto materiali sostenibili: la vernice nera lucida utilizza pigmenti ottenuti da pneumatici riciclati, mentre gli interni integrano PET riciclato e bio-polipropilene derivato dalla canna da zucchero.

INSTER offre un display LCD da 10,25 pollici, con navigazione ad alta risoluzione, aggiornamenti OTA, Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema Hyundai Bluelink consente il controllo remoto di stato e funzioni del veicolo, come il blocco delle portiere e la gestione della ricarica. La Hyundai Digital Key 2 Touch, disponibile su richiesta, permette di sbloccare e avviare l’auto con lo smartphone e di condividere chiavi digitali con fino a 7 utenti.

La multi-connessione Bluetooth, le porte USB-C anteriori e posteriori e il pad di ricarica wireless rendono l’esperienza ancora più intuitiva. Le palette al volante per la frenata rigenerativa e la modalità i-Pedal migliorano l’efficienza di guida, mentre il freno di stazionamento elettronico con funzione di mantenimento automatico aggiunge praticità.

Grazie a sospensioni di alta qualità, un servosterzo preciso e una ridotta rumorosità interna, INSTER offre un’esperienza di guida confortevole e piacevole. Il sottoscocca carenato e il design aerodinamico garantiscono un coefficiente di resistenza CX di 0,309, ottimizzando l’efficienza.

La gamma INSTER si articola in due allestimenti: XTECH e XCLASS. Il prezzo parte da 24.900 € per la versione XTECH da 42 kWh (97 CV), mentre la variante 49 kWh (115 CV) parte da 26.650 € con un’autonomia di 370 km WLTP. L’allestimento top di gamma XCLASS, esclusivamente con batteria da 49 kWh, parte da 28.650 € e offre dotazioni premium.