Hyundai IONIQ 3: debutta la nuova elettrica con autonomia, spazio e connettività d'eccellenza

Hyundai presenta la IONIQ 3, il nuovo modello 100% elettrico che punta a offrire una nuova definizione di libertà grazie ad autonomia di vertice, ampi spazi e connettività avanzata. Il lancio è accompagnato da una massiccia campagna cross-channel che coinvolge Connected TV, piattaforme di streaming, social e oltre 1.300 sale cinematografiche in Italia. L'obiettivo è invitare il pubblico a scoprire da vicino la IONIQ 3 durante l'Open Weekend del 24 e 25 ottobre negli showroom Hyundai.

Al centro della filosofia della IONIQ 3 vi sono autonomia fino a 497 km WLTP, spaziosità record e servizi connessi d'ultima generazione. Dotata di batterie da 42,2 o 61 kWh, permette la ricarica rapida dal 10 all'80% in circa 30 minuti, mentre la capacità di carico totale raggiunge i 441 litri, di cui 322 litri nel vano bagagli e altri 119 litri nel megabox sotto il piano di carico. Il design con silhouette Aero Hatch nasce dalla nuova filosofia Hyundai Art of Steel e abbina stile, efficienza aerodinamica e comfort: il passo di 2.680 mm e il pavimento piatto creano un ambiente particolarmente spazioso, ideale per famiglie o per chi viaggia spesso.

Al debutto europeo fa il suo ingresso anche PLEOS Connect, una piattaforma di infotainment basata su Android Automotive OS che integra display fino a 14,6 pollici, aggiornamenti OTA e l'assistente Gleo AI. La vettura dispone di ricarica trifase da 22 kW e della tecnologia Vehicle-to-Load per un uso versatile dell'energia.

Nuova forma alla libertà: così recita il claim della campagna che sottolinea il piacere di viaggiare e la possibilità di dedicare tempo a ciò che conta davvero, grazie alle caratteristiche uniche della IONIQ 3. Il viaggio viene raccontato non come mera distanza, ma come esperienza che cambia prospettiva e stile di vita, offrendo spazio per le passioni, la famiglia e gli amici.

La strategia di comunicazione pianificata da Hyundai vuole trasformare la curiosità verso la IONIQ 3 in un incontro reale negli showroom tramite una ampia presenza mediatica: uno spot da 30 secondi presidia servizi di streaming come Amazon Prime Video, YouTube, HBO Max e Disney+, oltre a più di un migliaio di sale cinematografiche per offrire un impatto visivo immersivo e valorizzare il messaggio di libertà.

Fino al 27 novembre saranno attivi contenuti dedicati sui canali digital e social del marchio, con materiali personalizzati anche per le concessionarie fra banner, pagine stampa e spot radio. Tutto l'ecosistema di comunicazione punta a guidare i potenziali clienti verso l'esperienza dal vivo durante l'Open Weekend.

Per il lancio, Hyundai propone la formula finanziaria Tua da 300 euro al mese, valida su tutte le versioni e batterie della IONIQ 3, con piani flessibili per sostituzione, acquisto o restituzione dopo tre anni. Tutte le condizioni sono disponibili nelle concessionarie ufficiali.

La IONIQ 3 si inserisce in una gamma Hyundai completamente elettrificata, grazie a una filosofia che mette al centro innovazione, sostenibilità e una concreta esperienza di mobilità smart per tutti. In Italia la rete conta 130 concessionarie, tutte con la garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato.



