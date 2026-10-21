FAWCAR debutta in Italia a Milano: cinque SUV termici, plug-in hybrid ed elettrici della gamma 2026-27

FAWCAR ha scelto Milano per il suo debutto ufficiale sul mercato italiano, presentando cinque SUV della gamma 2026-27 che coprono motorizzazioni termiche, plug-in hybrid ed elettriche. L’evento, svoltosi il 20 ottobre alla presenza del presidente del gruppo FAW, Liu Zhongchen, e del top management, ha coinvolto media e concessionari. La distribuzione in Italia è affidata a China Car Company, società con sede operativa a Prato e membro UNRAE, già attiva come importatore di altri marchi cinesi.

Fondato nel 1953 per volontà del governo cinese, FAW (First Automotive Works) è il primo costruttore automobilistico della Repubblica Popolare Cinese e uno dei gruppi industriali più rilevanti del Paese. Con oltre 65 milioni di veicoli prodotti e venduti, rappresenta un pilastro dell’industria automotive cinese e mantiene partnership strategiche con importanti costruttori mondiali. Da questo patrimonio nascono Bestune, marchio mainstream di fascia medio-alta orientato ai motori termici, e Joyee, dedicato alla nuova mobilità energetica, con un parco circolante che supera i 4,5 milioni di veicoli.

Il presidente Liu Zhongchen ha dichiarato che è un grande piacere essere a Milano, capitale internazionale della moda, per sancire il debutto di FAWCAR in un mercato importante e strategico. Ha sottolineato come l’industria europea stia attraversando una fase di trasformazione, con domanda in crescita e aspettative dei consumatori sempre più elevate, e come la reputazione dei marchi cinesi continui a rafforzarsi in Italia e in Europa, aprendo opportunità di sviluppo e collaborazione. Secondo Zhongchen, questo è il momento giusto per cogliere e far crescere tali opportunità.

Fulvio Marchetto, general manager di BONTU - China Car Company, ha definito l’incarico un riconoscimento dell’esperienza del gruppo e ha indicato l’evento come una tappa fondamentale del nuovo percorso di FAWCAR in Italia. La società sta attuando un piano di espansione della rete distributiva su tutto il territorio nazionale, insieme al potenziamento dei servizi di assistenza, ricambi e post-vendita. Marchetto ha ricordato che il gruppo FAW non è solo un protagonista dell’industria cinese, ma il costruttore che ha dato origine alla storia dell’automobile in Cina e che oggi investe nelle tecnologie che ridisegnano la mobilità.

L’Italia viene considerata un mercato strategico con forte potenziale in Europa. Milano, grazie alla sua tradizione culturale e industriale, al design automobilistico riconosciuto a livello internazionale e alla filiera avanzata, rappresenta un polo di riferimento per innovazione, produzione e comunicazione nel settore. La scelta della città va oltre una tappa commerciale: segna un passaggio nella strategia di sviluppo europeo di FAWCAR, orientata a costruire una presenza solida e duratura nei mercati di fascia alta.

FAWCAR punta su una strategia di lungo periodo, non orientata a risultati di breve termine, e presenta cinque modelli pensati per le esigenze del mercato italiano: tre SUV termici della gamma Bestune e due a nuova energia della gamma Joyee. I modelli esposti a Milano sono Bestune T77, T90 e B70S, oltre al Joyee S08 plug-in hybrid. Nel 2027 arriverà anche il Joyee S04 completamente elettrico, destinato a un uso prevalente urbano.

Il Bestune T77 unisce proporzioni armoniose e un design riconoscibile a una tecnologia semplice e concreta. Il motore 1.5 turbo a iniezione diretta da 160 CV (118 kW) e 258 Nm di coppia è abbinato a un cambio a doppia frizione a bagno d’olio a 7 rapporti. Tra gli equipaggiamenti figurano tetto panoramico apribile elettricamente, display centrale da 12,3 pollici, quadro strumenti digitale, climatizzatore automatico, cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza e telecamera posteriore. Il prezzo di listino è di 26.998 euro.

Il Bestune T90 si distingue per proporzioni importanti, ampia superficie vetrata e spaziosità interna, con un passo di 2.772 mm e bagagliaio extra-large. Adotta lo stesso motore 1.5T turbo e offre una dotazione ADAS completa, sospensioni indipendenti, sei airbag, monitoraggio dell’angolo cieco, parcheggio automatico e visione a 360°. Il listino è di 29.998 euro.

Il Bestune B70S reinterpreta il concept di SUV coupé con una silhouette slanciata, fascia luminosa LED a tutta larghezza, cerchi da 19 pollici e pinze freno rosse. Anche qui il motore è il 1.5 turbo da 160 CV, abbinato a cambio 7DCT, modalità Sport e sistemi di assistenza avanzata alla guida. Il comfort include climatizzatore bizona, portellone elettrico e sedili confortevoli. Il prezzo è di 29.998 euro.

Il Joyee S08 è il primo modello di serie sulla piattaforma BMP Super Hybrid di China FAW Group e punta a diventare un riferimento tra i SUV ibridi plug-in. Il motore 1.5T turbo raggiunge un’efficienza termica del 45,21%, tra le più elevate al mondo, e il modello ha ottenuto in Cina riconoscimenti come Top 10 Hybrid Platforms, Top 10 Engines, Top 10 Vehicle Bodies e Top 10 Chassis. L’autonomia complessiva arriva a 1.500-1.555 km, di cui oltre 150 km in modalità elettrica, con consumo di carburante dichiarato di 3,9 L/100 km. L’abitacolo offre 3.300 mm di spazio longitudinale e un bagagliaio da 585 litri ampliabile fino a 1.365 litri. La ricarica supporta tecnologia 2C e potenza AC fino a 6,6 kW. Il listino è di 38.998 euro.

Il Joyee S04, atteso nel 2027, è un SUV compatto 100% elettrico con coefficiente aerodinamico di 0,248, tra i più bassi della categoria a livello globale, tetto panoramico di serie e batteria con rivestimento polimerico in carbonio nanostrutturato. L’autonomia raggiunge 565 km, con consumo di 11,8 kWh/100 km e display centrale ultrasottile da 14,6 pollici. Il passo è di 2.750 mm, il bagagliaio parte da 415 litri e arriva a 1.601 litri. La sicurezza prevede acciai ad alta resistenza al 75% e barre anti-intrusione in acciaio da 2.000 MPa. Il prezzo di listino è di 35.998 euro.

Questi cinque modelli rappresentano solo il punto di partenza per FAWCAR, che intende investire nel lungo periodo in Italia, restare al fianco dei clienti e portare veicoli di qualità e una nuova esperienza di mobilità a un numero crescente di famiglie. La gamma copre le principali alimentazioni e sarà disponibile nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. China Car Company offre una garanzia di 5 anni o 150.000 km sui modelli acquistati presso la rete ufficiale. I prezzi partono da 26.998 euro, al netto di eventuali campagne promozionali