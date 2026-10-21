Omoda & Jaecoo rivoluzionano l'auto: parcheggio che si guida da solo e assistente che riconosce l'umore

Un nuovo passo verso la mobilità intelligente arriva dalla Cina, dove Omoda & Jaecoo hanno mostrato le ultime innovazioni a bordo dei loro SUV, durante il CHERY International User Summit 2026 a Wuhu. Giornalisti e ospiti da tutto il mondo hanno provato tecnologie destinate a cambiare il modo di vivere l'auto, tra cui il sistema di parcheggio automatico SIVP e l'assistente di bordo SIAS che interpreta anche lo stato d'animo del conducente.

Il Super Intelligent Valet Parking (SIVP) consente ai modelli JAECOO 5, JAECOO 7 e OMODA 7 di lasciare l'area di sosta, raggiungere in autonomia il punto di raccolta e gestire manovre complesse anche negli spazi più angusti. I veicoli sono in grado di riconoscere ostacoli e adattare il percorso, rendendo possibile farsi venire a prendere all'uscita di un centro commerciale senza dover affrontare pioggia e traffico tra gli stalli, oppure lasciare all'auto parcheggi complicati in cui sarebbe difficile persino uscire dall'abitacolo.

Sulla nuova OMODA 4, invece, SIAS (Super Intelligent AI Space) si fa notare per la sua capacità di attivare con un solo comando vocale sette funzioni simultaneamente, come climatizzazione, regolazione dei finestrini, musica, navigazione e illuminazione interna. Durante la prova, i partecipanti hanno conversato liberamente con l'assistente, assegnandogli un nome e testando anche una funzione particolarmente innovativa: a richieste come oggi sono un po' stanco e vorrei rilassarmi, il sistema ha risposto proponendo generi musicali adatti all'umore del conducente. Inoltre, basta menzionare poche parole chiave per generare in pochi secondi uno sfondo personalizzato sullo schermo centrale.

I modelli JAECOO 5 e JAECOO 7 sono già disponibili in Italia nella gamma Omoda & Jaecoo, arrivata sul nostro mercato nel luglio 2024. La OMODA 4, invece, ha fatto il suo debutto nazionale al Salone Auto Torino a settembre. La casa annuncia che la disponibilità delle funzioni SIVP e SIAS sulle versioni italiane e la localizzazione in lingua italiana saranno comunicate successivamente.

Il CHERY International User Summit 2026 ha rappresentato un'occasione unica per mostrare il futuro della mobilità, riunendo utenti, giornalisti e partner internazionali all'insegna dell'innovazione condivisa. L'esperienza a Wuhu conferma quanto i costruttori cinesi stiano accelerando nella direzione di una guida sempre più intelligente, personalizzata e accessibile, anche per il pubblico europeo.