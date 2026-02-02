Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai IONIQ 3: la nuova compatta elettrica che segna una svolta per il brand

Published

Hyundai si prepara a un nuovo capitolo nel suo percorso di elettrificazione con il debutto della IONIQ 3, prima berlina elettrica compatta della famiglia IONIQ. Il modello sarà presentato nei prossimi mesi e arriverà sul mercato italiano entro la fine del 2026, con l’obiettivo dichiarato di diventare una delle protagoniste del segmento B elettrico.

La IONIQ 3 traduce in realtà la visione anticipata dalla Concept THREE, presentata all’IAA Mobility 2025, confermando la centralità di Hyundai nel panorama elettrico europeo anche grazie alla produzione localizzata. La concept, prima compatta a fregiarsi del badge IONIQ, aveva introdotto un linguaggio stilistico inedito – Art of Steel – che celebra l’acciaio come materiale vivo e dinamico, capace di unire tecnologia e emozione.

Nel nuovo modello, questi principi prendono corpo in una berlina a due volumi dal design deciso, con frontale ribassato, profilo aerodinamico “Aero Hatch” e caratteristico ducktail posteriore. Gli interni si distinguono per materiali innovativi come alluminio espanso e tessuti riciclati, combinando sostenibilità, leggerezza e qualità percepita.

IONIQ 3 nasce per rendere la mobilità elettrica più accessibile e vicina alle esigenze quotidiane, portando nel segmento delle compatte i valori fondanti della gamma IONIQ: design distintivo, tecnologie avanzate e visione sostenibile della mobilità.

L’arrivo della IONIQ 3 rappresenta anche una tappa fondamentale nella strategia di elettrificazione di Hyundai in Europa, che si fonda su una visione ampia e concreta. Il marchio punta infatti a lanciare 21 nuovi modelli elettrici a livello globale entro il 2030 e, entro il 2027, prevede che tutti i modelli venduti in Europa avranno almeno una versione ibrida o completamente elettrica.

Sul piano industriale, Hyundai consolida la sua presenza nel continente con una rete di oltre 2.000 punti vendita in 42 Paesi e con una produzione locale dell’80% dei volumi venduti. Nuovi investimenti includono il potenziamento del centro tecnico di Rüsselsheim, l’espansione delle attività di test al Nürburgring e l’avvio della produzione di veicoli elettrici nello stabilimento turco, proprio a partire dalla IONIQ 3.

Il contesto di mercato conferma la strategia del brand: in Italia, le berline e i SUV del segmento B hanno rappresentato il 48% delle immatricolazioni nel 2025, mentre le auto elettriche pure hanno raggiunto una quota del 6,2%, evidenziando una crescita costante della mobilità a zero emissioni. In Europa, i veicoli elettrici BEV hanno toccato il 16,9% delle nuove immatricolazioni, superando alcune alimentazioni tradizionali e superando 1,6 milioni di unità nei primi undici mesi del 2025.

IONIQ 3 si inserisce dunque come risposta strategica a una domanda sempre più orientata verso soluzioni compatte, efficienti e sostenibili. Con questo modello, Hyundai ribadisce il ruolo dell’Europa come pilastro della propria strategia globale e conferma la missione racchiusa nella sua vision Progress for Humanity: rendere la mobilità elettrica non solo più avanzata, ma anche più vicina alle persone.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Spettacolo

TIZIANO FERRO: “SONO UN GRANDE” certificato disco d’oro

Sport

LG e Snowit insieme per una promozione che porta gli appassionati direttamente sulle piste

Spettacolo

Roshelle, una nuova rinascita con “L’origine del mondo”: il big bang del suo prossimo album

Moda

Intimissimi celebra San Valentino 2026 con una nuova idea di seduzione: più libera, luminosa e personale

Spettacolo

“Sanremo è…”: il nuovo videopodcast di Alessandro Cattelan accompagna gli artisti verso il Festival

Motori

Jaguar GT elettrica: la nuova luxury a quattro porte sfida il gelo artico prima del debutto ufficiale

Tecnologia

Samsung porta Fender Play sui TV: imparare la chitarra diventa un’esperienza da salotto

Spettacolo

Grammy Awards 2026: trionfano Kendrick Lamar e Lady Gaga, serata di record e sorprese

Tecnologia

HUAWEI FreeClip 2: l’eleganza della versione oro rosa arriva in Italia

Spettacolo

Da oggi al cinema il biopic “FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO”

Giochi

TEKKEN 8: Annunciata la Stagione 3 con nuovi personaggi e novità sul World Tour 2026

Sport

Adidas presenta il sistema ClimaWarm: il futuro del pre-riscaldamento per gli sport invernali

Motori

Jeep diventa Official Global Automotive Partner di The Snow League

Motori

CHERY debutta in Italia: si completa la strategia europea del Gruppo

Motori

CUPRA lancia la nuova gamma Business: innovazione e identità per il mercato professionale

Giochi

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arriva su Nintendo Switch 2

Motori

Hyundai IONIQ 3: la nuova compatta elettrica che segna una svolta per il brand

Spettacolo

LEO GASSMANN duetterà con AIELLO a Sanremo sulle note del brano di COCCIANTE “Era tutto già previsto”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Jaguar GT elettrica: la nuova luxury a quattro porte sfida il gelo artico prima del debutto ufficiale

Nel silenzio glaciale del Circolo Polare Artico prende forma il futuro del marchio britannico. I prototipi della nuova Jaguar GT elettrica a quattro porte...

6 ore ago

Motori

CHERY debutta in Italia: si completa la strategia europea del Gruppo

CHERY segna un nuovo passo nella sua espansione globale con l’annuncio ufficiale dell’ingresso nel mercato italiano previsto per giugno 2026. Dopo il successo dei...

9 ore ago

Motori

CUPRA lancia la nuova gamma Business: innovazione e identità per il mercato professionale

CUPRA amplia la propria offerta in Italia con l’introduzione della nuova gamma CUPRA x Business, pensata per rispondere alle esigenze del mercato professionale e...

10 ore ago

Motori

BMW M rivoluziona l’esperienza digitale a bordo: arrivano le nuove app esclusive per i clienti M

BMW M porta la digital experience dei propri clienti a un livello superiore, trasformando l’abitacolo in un vero ecosistema interattivo. Con il lancio delle...

3 giorni ago