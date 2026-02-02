Hyundai IONIQ 3: la nuova compatta elettrica che segna una svolta per il brand

Hyundai si prepara a un nuovo capitolo nel suo percorso di elettrificazione con il debutto della IONIQ 3, prima berlina elettrica compatta della famiglia IONIQ. Il modello sarà presentato nei prossimi mesi e arriverà sul mercato italiano entro la fine del 2026, con l’obiettivo dichiarato di diventare una delle protagoniste del segmento B elettrico.

La IONIQ 3 traduce in realtà la visione anticipata dalla Concept THREE, presentata all’IAA Mobility 2025, confermando la centralità di Hyundai nel panorama elettrico europeo anche grazie alla produzione localizzata. La concept, prima compatta a fregiarsi del badge IONIQ, aveva introdotto un linguaggio stilistico inedito – Art of Steel – che celebra l’acciaio come materiale vivo e dinamico, capace di unire tecnologia e emozione.

Nel nuovo modello, questi principi prendono corpo in una berlina a due volumi dal design deciso, con frontale ribassato, profilo aerodinamico “Aero Hatch” e caratteristico ducktail posteriore. Gli interni si distinguono per materiali innovativi come alluminio espanso e tessuti riciclati, combinando sostenibilità, leggerezza e qualità percepita.

IONIQ 3 nasce per rendere la mobilità elettrica più accessibile e vicina alle esigenze quotidiane, portando nel segmento delle compatte i valori fondanti della gamma IONIQ: design distintivo, tecnologie avanzate e visione sostenibile della mobilità.

L’arrivo della IONIQ 3 rappresenta anche una tappa fondamentale nella strategia di elettrificazione di Hyundai in Europa, che si fonda su una visione ampia e concreta. Il marchio punta infatti a lanciare 21 nuovi modelli elettrici a livello globale entro il 2030 e, entro il 2027, prevede che tutti i modelli venduti in Europa avranno almeno una versione ibrida o completamente elettrica.

Sul piano industriale, Hyundai consolida la sua presenza nel continente con una rete di oltre 2.000 punti vendita in 42 Paesi e con una produzione locale dell’80% dei volumi venduti. Nuovi investimenti includono il potenziamento del centro tecnico di Rüsselsheim, l’espansione delle attività di test al Nürburgring e l’avvio della produzione di veicoli elettrici nello stabilimento turco, proprio a partire dalla IONIQ 3.

Il contesto di mercato conferma la strategia del brand: in Italia, le berline e i SUV del segmento B hanno rappresentato il 48% delle immatricolazioni nel 2025, mentre le auto elettriche pure hanno raggiunto una quota del 6,2%, evidenziando una crescita costante della mobilità a zero emissioni. In Europa, i veicoli elettrici BEV hanno toccato il 16,9% delle nuove immatricolazioni, superando alcune alimentazioni tradizionali e superando 1,6 milioni di unità nei primi undici mesi del 2025.

IONIQ 3 si inserisce dunque come risposta strategica a una domanda sempre più orientata verso soluzioni compatte, efficienti e sostenibili. Con questo modello, Hyundai ribadisce il ruolo dell’Europa come pilastro della propria strategia globale e conferma la missione racchiusa nella sua vision Progress for Humanity: rendere la mobilità elettrica non solo più avanzata, ma anche più vicina alle persone.