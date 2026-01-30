Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai: IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Published

Hyundai ha rafforzato la propria leadership nel mondo della mobilità elettrica con IONIQ 9, il grande SUV a sette posti che in pochi mesi ha conquistato alcuni tra i riconoscimenti più prestigiosi a livello mondiale. Sicurezza, qualità e affidabilità sono le parole chiave che descrivono un modello destinato a diventare punto di riferimento nella categoria.

IONIQ 9 ha ottenuto l’ambito IIHS TOP SAFETY PICK+ negli Stati Uniti e le cinque stelle Euro NCAP in Europa, risultati che certificano il livello superiore raggiunto dal SUV in termini di protezione, tecnologia e ingegneria. I test effettuati dal rinomato Insurance Institute for Highway Safety hanno messo in luce *un rilevamento dei pedoni estremamente efficace e sistemi di illuminazione all’avanguardia*, oltre a un’eccellente resistenza strutturale in caso di impatto. Anche i sistemi di prevenzione delle collisioni con veicoli, pedoni e ciclisti hanno dimostrato di saper evitare o ridurre gli incidenti in ogni condizione, compresa la guida notturna.

Euro NCAP, dal canto suo, ha sottolineato la protezione estesa a tutti gli occupanti, in particolare ai bambini, con un punteggio dell’87% nella categoria dedicata. Nei test di urto frontale e laterale la protezione è risultata quasi totale, grazie alla rigidità della struttura del veicolo e all’efficacia dei sistemi di ritenuta, contribuendo a un punteggio complessivo di cinque stelle.

Le doti di IONIQ 9 non si limitano alla sicurezza. Il SUV ha infatti ottenuto riconoscimenti internazionali che ne confermano la versatilità, il design e il valore tecnologico. Tra i più importanti figurano il titolo di World’s Best Large SUV conferito dai Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2026, l’Auto Focus Vehicle of the Year per la praticità delle tre file e l’ingegneria orientata alla famiglia, e il German Premium Car of the Year 2026 per il design aerodinamico, la spaziosità degli interni e le velocissime capacità di ricarica.

Media e giurie internazionali hanno inoltre premiato IONIQ 9 per le sue qualità complessive: primo posto nella comparativa di AUTO ZEITUNG, riconoscimenti come Electric SUV of Texas, Hispanic Motor Press’s EV of the Year e Northwest Vehicle of the Year. Anche la testata Wards ha inserito il SUV tra i 10 Best Engines & Propulsion Systems, grazie alla tecnologia di batteria e propulsione elettrica considerata tra le più avanzate al mondo.

Alla base di questi risultati c’è la piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group, su cui si fonda la nuova ammiraglia elettrica. Il progetto unisce un design d’impatto a un’aerodinamica ottimizzata e a un livello di comfort da prima classe. La struttura supporta il sistema di ricarica ultraveloce a 800 Volt e un’autonomia adatta ai viaggi più lunghi, rendendo IONIQ 9 un’auto capace di soddisfare le esigenze di mobilità attuale e futura.

Hyundai IONIQ 9 si impone così come simbolo dell’eccellenza tecnologica e della visione “Progress for Humanity” del marchio coreano. Con un insieme di premi che spaziano dalla sicurezza al valore d’uso, questo SUV elettrico rappresenta la sintesi perfetta tra innovazione, ingegneria e attenzione alle persone. In un panorama automobilistico in rapida evoluzione, IONIQ 9 conferma la posizione di Hyundai come protagonista globale della mobilità sostenibile.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Motori

Hyundai: IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Spettacolo

Ditonellapiaga torna con “Sì lo so”: ironia, ritmo e libertà creativa

Motori

Citroën Karin premiata ai Trophées Rétromobile: un’icona del design che torna a brillare

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

Il ritorno di un’icona: THEQUICKSHOT II segna la nuova era del gioco retrò

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Motori

Mercedes-Benz accelera verso il futuro: nasce l’ecosistema dei robotaxi di lusso

Motori

Nissan Italia, nuove nomine: Marco Puricelli Head of Communication e Luisa Di Vita alla guida del Planning & Performance

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Stellantis presenterà il piano strategico durante l’Investor Day del 21 maggio

Tecnologia

Nilox: ecco i prodotti per gli atleti di tutti i giorni

Spettacolo

Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

MINI Countryman E: oltre 500 km di autonomia per la nuova era elettrica

Motori

Arriva in Italia la nuova gamma CUPRA Tribe Edition

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

Spettacolo

Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Moda

TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Spettacolo

Cesare Cremonini inaugura il “Cremonini Live26” con la data zero a Gorizia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Citroën Karin premiata ai Trophées Rétromobile: un’icona del design che torna a brillare

La Citroën Karin, il celebre concept car del 1980, è tornata al centro della scena automobilistica ricevendo un prestigioso riconoscimento durante i Trophées Rétromobile...

12 minuti ago

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Un anniversario all’insegna dell’innovazione, del design e della passione per la mobilità. Mercedes‑Benz dà il via a un viaggio transcontinentale senza precedenti per celebrare...

29 minuti ago

Motori

Mercedes-Benz accelera verso il futuro: nasce l’ecosistema dei robotaxi di lusso

Mercedes-Benz compie un passo decisivo verso la mobilità del domani, annunciando lo sviluppo di un ecosistema di robotaxi basato su tecnologie avanzate e sulla...

51 minuti ago

Motori

Nissan Italia, nuove nomine: Marco Puricelli Head of Communication e Luisa Di Vita alla guida del Planning & Performance

Nissan Italia rafforza la propria struttura di comunicazione con una serie di nomine strategiche che puntano a sostenere l’evoluzione del brand nel mercato italiano...

13 ore ago