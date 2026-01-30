Hyundai: IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Hyundai ha rafforzato la propria leadership nel mondo della mobilità elettrica con IONIQ 9, il grande SUV a sette posti che in pochi mesi ha conquistato alcuni tra i riconoscimenti più prestigiosi a livello mondiale. Sicurezza, qualità e affidabilità sono le parole chiave che descrivono un modello destinato a diventare punto di riferimento nella categoria.

IONIQ 9 ha ottenuto l’ambito IIHS TOP SAFETY PICK+ negli Stati Uniti e le cinque stelle Euro NCAP in Europa, risultati che certificano il livello superiore raggiunto dal SUV in termini di protezione, tecnologia e ingegneria. I test effettuati dal rinomato Insurance Institute for Highway Safety hanno messo in luce *un rilevamento dei pedoni estremamente efficace e sistemi di illuminazione all’avanguardia*, oltre a un’eccellente resistenza strutturale in caso di impatto. Anche i sistemi di prevenzione delle collisioni con veicoli, pedoni e ciclisti hanno dimostrato di saper evitare o ridurre gli incidenti in ogni condizione, compresa la guida notturna.

Euro NCAP, dal canto suo, ha sottolineato la protezione estesa a tutti gli occupanti, in particolare ai bambini, con un punteggio dell’87% nella categoria dedicata. Nei test di urto frontale e laterale la protezione è risultata quasi totale, grazie alla rigidità della struttura del veicolo e all’efficacia dei sistemi di ritenuta, contribuendo a un punteggio complessivo di cinque stelle.

Le doti di IONIQ 9 non si limitano alla sicurezza. Il SUV ha infatti ottenuto riconoscimenti internazionali che ne confermano la versatilità, il design e il valore tecnologico. Tra i più importanti figurano il titolo di World’s Best Large SUV conferito dai Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2026, l’Auto Focus Vehicle of the Year per la praticità delle tre file e l’ingegneria orientata alla famiglia, e il German Premium Car of the Year 2026 per il design aerodinamico, la spaziosità degli interni e le velocissime capacità di ricarica.

Media e giurie internazionali hanno inoltre premiato IONIQ 9 per le sue qualità complessive: primo posto nella comparativa di AUTO ZEITUNG, riconoscimenti come Electric SUV of Texas, Hispanic Motor Press’s EV of the Year e Northwest Vehicle of the Year. Anche la testata Wards ha inserito il SUV tra i 10 Best Engines & Propulsion Systems, grazie alla tecnologia di batteria e propulsione elettrica considerata tra le più avanzate al mondo.

Alla base di questi risultati c’è la piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group, su cui si fonda la nuova ammiraglia elettrica. Il progetto unisce un design d’impatto a un’aerodinamica ottimizzata e a un livello di comfort da prima classe. La struttura supporta il sistema di ricarica ultraveloce a 800 Volt e un’autonomia adatta ai viaggi più lunghi, rendendo IONIQ 9 un’auto capace di soddisfare le esigenze di mobilità attuale e futura.

Hyundai IONIQ 9 si impone così come simbolo dell’eccellenza tecnologica e della visione “Progress for Humanity” del marchio coreano. Con un insieme di premi che spaziano dalla sicurezza al valore d’uso, questo SUV elettrico rappresenta la sintesi perfetta tra innovazione, ingegneria e attenzione alle persone. In un panorama automobilistico in rapida evoluzione, IONIQ 9 conferma la posizione di Hyundai come protagonista globale della mobilità sostenibile.