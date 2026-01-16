Hyundai IONIQ 9 eletto miglior SUV di grandi dimensioni al mondo al WWCOTY 2026

Hyundai continua a rafforzare la propria leadership nel settore della mobilità sostenibile con un nuovo riconoscimento internazionale. La IONIQ 9, SUV 100% elettrico di grandi dimensioni, è stata eletta “World’s Best Large SUV” ai Women’s Worldwide Car of the Year Awards (WWCOTY) 2026. Il premio, assegnato da una giuria di 84 giornaliste automotive provenienti da 54 Paesi, conferma l’eccellenza tecnologica, il comfort e le prestazioni del modello di punta della gamma elettrica del marchio coreano.

Il riconoscimento arriva dopo un processo di valutazione estremamente accurato, che ha preso in considerazione sicurezza, qualità costruttiva, design, prestazioni, sostenibilità e rapporto qualità-prezzo. In un segmento altamente competitivo, la IONIQ 9 si è distinta tra oltre 20 concorrenti internazionali, dimostrando di rappresentare un nuovo punto di riferimento per la categoria dei grandi SUV elettrici.

“Hyundai IONIQ 9 dimostra chiaramente come la tecnologia avanzata e l’usabilità quotidiana possano andare di pari passo. La sua capacità di ricarica rapida ed efficienza, l’eccezionale spazio interno e l’elevata qualità complessiva stabiliscono un nuovo punto di riferimento nel segmento dei grandi SUV. Questo premio conferma inoltre che l’impegno di Hyundai verso l’innovazione e l’eccellenza è costante: non è infatti la prima volta che il marchio viene riconosciuto dalla nostra giuria”, ha sottolineato la presidente esecutiva dei Women’s Worldwide Car of the Year.

Design, comfort e sostenibilità definiscono l’identità di IONIQ 9. Il SUV coniuga un’architettura aerodinamica e linee futuristiche a un abitacolo spazioso, capace di ospitare sei o sette passeggeri in tre file di sedili. Gli interni offrono un’atmosfera raffinata e accogliente, mentre la capacità di carico ne fa un veicolo ideale sia per le famiglie sia per un utilizzo business.

Sul piano tecnico, la IONIQ 9 si basa sulla piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group e adotta un sistema a 800 Volt che consente una ricarica ultraveloce dal 10% all’80% in appena 24 minuti. Il SUV si distingue inoltre per la più recente evoluzione del Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), che integra il riconoscimento vocale supportato da intelligenza artificiale e una connettività digitale avanzata.

Dal suo debutto alla fine del 2024, il modello ha raccolto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui i 2025 TopGear.com Electric Awards, il titolo di German Premium Car of the Year 2026, il premio Comfortable Cruiser of the Year ai Carwow Car of the Year Awards, il Gold Winner agli Australian Good Design Awards e riconoscimenti prestigiosi come il Red Dot Award e l’iF Design Award.

I Women’s Worldwide Car of the Year Awards rappresentano oggi uno dei più autorevoli premi automobilistici globali, unici nel loro genere poiché giudicati esclusivamente da giornaliste del settore. Riconosciuti per l’attenzione alle diverse prospettive della mobilità, questi premi riflettono la capacità dei costruttori di rispondere alle esigenze in costante evoluzione dei conducenti di tutto il mondo.

Con la vittoria nella categoria “Large SUV”, la Hyundai IONIQ 9 entra ora tra i finalisti per il titolo assoluto di “WWCOTY Supreme Winner 2026”, che sarà annunciato a marzo.

Fondata nel 1967, Hyundai Motor Company conta oltre 120.000 dipendenti e una rete produttiva globale di dieci stabilimenti e sette centri di ricerca. In Europa, produce in Repubblica Ceca e Turchia e vanta oltre 2.100 showroom, generando circa 155.000 posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo la classifica “Best Global Brands 2025” di Interbrand, Hyundai si posiziona al 30° posto tra i maggiori marchi globali, con un valore stimato di 24,6 miliardi di dollari.

Attraverso la vision “Progress for Humanity”, la casa automobilistica coreana prosegue nel suo percorso verso un futuro di mobilità intelligente e sostenibile, offrendo una gamma completa di tecnologie green — dall’elettrico al full hybrid, dal plug-in all’idrogeno — e confermando con IONIQ 9 la solidità della propria strategia orientata all’innovazione e all’eccellenza.