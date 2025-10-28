Hyundai IONIQ 9: esperienza a bordo ricca e completa grazie all’integrazione olistica dell’AI

Hyundai estende i confini dell’automobilismo intelligente con il lancio della nuova IONIQ 9, integrando un’avanzata intelligenza artificiale per promuovere un’esperienza di guida senza precedenti. Il modello di punta della gamma IONIQ introduce il rivoluzionario Hyundai AI Assistant, una potente tecnologia che ridefinisce l’interazione tra l’uomo e il veicolo.

Il cuore della IONIQ 9 è Hyundai AI Assistant, un sistema vocale avanzato che si attiva con il comando “Hey Hyundai” o tramite un pulsante sul volante. Al contrario dei tradizionali sistemi a comandi predefiniti, questo assistente utilizza un motore di intelligenza artificiale generativa per offrire un supporto continuo e in real-time. Riconosce quesiti complessi come “Puoi consigliarmi un ristorante adatto alle famiglie nelle vicinanze?” e offre indicazioni di viaggio personalizzate. Questo sistema non solo migliora l’interazione con il veicolo, ma ne controlla anche numerose funzioni come il climatizzatore e la riproduzione multimediale, eliminando la necessità di comandi manuali.

L’IONIQ 9 è dotata di innovativi sistemi predittivi come la frenata rigenerativa intelligente, che regola il recupero di energia sfruttando dati di navigazione, e un sistema HVAC di nuova generazione per ottimizzare il comfort in abitacolo. Inoltre, Hyundai EV Route Planner analizza batteria, traffico, e stazioni di ricarica disponibili per ottimizzare la strategia di ricarica nei viaggi lunghi. Queste tecnologie migliorano la reattività dei sistemi di assistenza alla guida tramite il Remote Smart Parking Assist 2, che utilizza dati di telecamere e sensori per parcheggiare l’auto autonomamente.

Hyundai ha stretto una partnership strategica con NVIDIA per sviluppare innovazioni in mobilità AI. Utilizzando le piattaforme NVIDIA per veicoli definiti dal software, robotica e produzione intelligente, Hyundai mira a espandere le capacità digitali dell’auto. Le tecnologie chiave comprendono sistemi digital twin per simulare e ottimizzare le prestazioni del veicolo in tempo reale.

La strategia di Hyundai, nonostante l’orientamento verso prestazioni elevate, pone l’accento su privacy e trasparenza. Tutti i dati personali sono elaborati localmente, con trasmissioni criptate. Gli utenti possono gestire o eliminare i loro dati attraverso la piattaforma MyHyundai, scegliendo di disabilitare il riconoscimento vocale online se preferiscono. L’obiettivo di Hyundai è una tecnologia AI che resti utile, opzionale e rispettosa della privacy.