Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai IONIQ 9: iniziano le consegne in Italia

Published

Inizia una nuova era per i SUV elettrici con l’arrivo in Italia della Hyundai IONIQ 9, un modello che promette di ridefinire gli standard di comfort, tecnologia e sostenibilità. Questo SUV di grandi dimensioni segna un passo avanti significativo nella gamma di veicoli 100% elettrici della casa automobilistica coreana.

La IONIQ 9 combina un design distintivo ad una aerodinamicità senza eguali, grazie a una silhouette scolpita e a soluzioni ingegneristiche come i deflettori anteriori attivi. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,259, questo SUV non solo offre un’estetica futuristica ma anche un miglioramento dell’efficienza di consumo energetico.

All’interno, gli abitacoli in stile lounge garantiscono un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e del benessere. Sedili “Relaxation” con capacità di reclinazione avanzata, funzione massaggio e ventilazione, insieme a una console centrale scorrevole e ampio spazio di stivaggio, definiscono l’ambiente di lusso che attende i passeggeri.

Sotto il cofano, la IONIQ 9 è dotata di una imponente batteria da 110 kWh, offrendo un’autonomia media di almeno 600 km, secondo standard WLTP. La ricarica ultra-rapida è possibile grazie alla tecnologia 800 Volt che consente di passare dal 10 all’80% in soli 24 minuti.

Il veicolo è progettato non solo per il comfort, ma anche per la connessione digitale e la sicurezza. Con il debutto del AI Assistant, Hyundai introduce un assistente vocale innovativo basato su intelligenza artificiale, mentre la “Digital Key 2.0” offre la possibilità di gestire il veicolo tramite smartphone o smartwatch compatibili. Le opzioni di personalizzazione sono ulteriormente ampliate grazie al servizio “Features on Demand”, che permette download di funzionalità aggiuntive.

Con funzionalità come il Bluelink Connected Car, Hyundai offre livelli di connettività senza precedenti. I clienti beneficeranno di pacchetti come il Bluelink LITE, PLUS e PRO, fornendo diverse opzioni per arricchire l’esperienza di guida e connettività.

Il lancio della Hyundai IONIQ 9 in Italia rappresenta un traguardo significativo nel viaggio del brand verso un futuro elettrico e sostenibile, seguito da un impegno a espandere la gamma a zero emissioni con 23 nuovi modelli entro il 2030. Con un equilibrio perfetto tra innovazione e prestazioni, questo SUV potrebbe diventare un punto di riferimento per l’industria automobilistica nel suo complesso.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Giochi

Le Avventure Galattiche di Mario arrivano su Nintendo Switch e Switch 2

Spettacolo

FEDERICA ABBATE: torna venerdì 17 ottobre con “HOOLIGAN”

Motori

FIAT porta lo spirito Pandastic alla Deejay Ten di Milano 2025

Motori

Hyundai IONIQ 9: iniziano le consegne in Italia

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: il 24 ottobre esce per SONY MUSIC “NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION”

Motori

Crescita del Mercato dell’Usato a Settembre 2025: elettrico e ibride in ascesa

Tecnologia

A6 Pro 5G: innovazione e resistenza nel nuovo smartphone di OPPO

Motori

Nuovo Toyota RAV4 Hybrid 2025: innovazione e design per un’icona dei SUV

Motori

Opelo e Opel Vizor: il nuovo volto del marchio tedesco

Moda

TUCANO URBANO e INTER insieme: arrivano i nuovi caschi EL’JETTIN INTER per celebrare la passione nerazzurra

Motori

ALPINE A290: prestazioni da hot hatch e agilità da city-car

Tecnologia

GOOGLE: arriva Gemini AI Pro senza costi per 12 mesi per gli studenti maggiorenni in Italia

Spettacolo

JACK SAVORETTI: disponibile adesso il nuovo singolo “DO IT FOR LOVE”

Spettacolo

MARTE collabora con YOUNG HASH nel nuovo singolo “Il mio deal” disponibile da ora

Motori

La mobilità elettrica di BYD approda a “Che Tempo Che Fa”

Motori

Kia anticipa le normative europee con il “Battery Passport”

Motori

INEOS Grenadier al 4×4 Fest di Carrara per un’esperienza off road imperdibile

Spettacolo

Apple TV+ Lancia “Pluribus”: la nuova eerie Sci-Fi di Vince Gilligan in arrivo il 7 novembre

Spettacolo

PAUL KALKBRENNER: è disponibile da oggi il nuovo album “THE ESSENCE”

Spettacolo

FULMINACCI: torna oggi con il nuovo singolo “NIENTE DI PARTICOLARE”

Giochi

Little Nightmares III è ora disponbile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

FIAT porta lo spirito Pandastic alla Deejay Ten di Milano 2025

Fiat continua a spingere sulla sostenibilità e l’inclusività, portando il suo inconfondibile spirito “Pandastic” alla Deejay Ten di Milano 2025. La Grande Panda è...

7 ore ago

Motori

Crescita del Mercato dell’Usato a Settembre 2025: elettrico e ibride in ascesa

Il mercato italiano dei veicoli di seconda mano ha registrato un settembre 2025 positivo, soprattutto se paragonato allo stesso mese del 2024. I *passaggi...

9 ore ago

Motori

Nuovo Toyota RAV4 Hybrid 2025: innovazione e design per un’icona dei SUV

La Toyota ha ufficialmente dato il via alle vendite della sesta generazione del leggendario RAV4, un SUV che ha rivoluzionato il mercato e che...

9 ore ago

Motori

Opelo e Opel Vizor: il nuovo volto del marchio tedesco

Il fascino della tecnologia e delle innovazioni digitali si uniscono nel nuovo personaggio di Opel, OPELO, un audace e colorato ambasciatore del marchio che...

9 ore ago