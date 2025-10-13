Hyundai IONIQ 9: iniziano le consegne in Italia

Inizia una nuova era per i SUV elettrici con l’arrivo in Italia della Hyundai IONIQ 9, un modello che promette di ridefinire gli standard di comfort, tecnologia e sostenibilità. Questo SUV di grandi dimensioni segna un passo avanti significativo nella gamma di veicoli 100% elettrici della casa automobilistica coreana.

La IONIQ 9 combina un design distintivo ad una aerodinamicità senza eguali, grazie a una silhouette scolpita e a soluzioni ingegneristiche come i deflettori anteriori attivi. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,259, questo SUV non solo offre un’estetica futuristica ma anche un miglioramento dell’efficienza di consumo energetico.

All’interno, gli abitacoli in stile lounge garantiscono un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e del benessere. Sedili “Relaxation” con capacità di reclinazione avanzata, funzione massaggio e ventilazione, insieme a una console centrale scorrevole e ampio spazio di stivaggio, definiscono l’ambiente di lusso che attende i passeggeri.

Sotto il cofano, la IONIQ 9 è dotata di una imponente batteria da 110 kWh, offrendo un’autonomia media di almeno 600 km, secondo standard WLTP. La ricarica ultra-rapida è possibile grazie alla tecnologia 800 Volt che consente di passare dal 10 all’80% in soli 24 minuti.

Il veicolo è progettato non solo per il comfort, ma anche per la connessione digitale e la sicurezza. Con il debutto del AI Assistant, Hyundai introduce un assistente vocale innovativo basato su intelligenza artificiale, mentre la “Digital Key 2.0” offre la possibilità di gestire il veicolo tramite smartphone o smartwatch compatibili. Le opzioni di personalizzazione sono ulteriormente ampliate grazie al servizio “Features on Demand”, che permette download di funzionalità aggiuntive.

Con funzionalità come il Bluelink Connected Car, Hyundai offre livelli di connettività senza precedenti. I clienti beneficeranno di pacchetti come il Bluelink LITE, PLUS e PRO, fornendo diverse opzioni per arricchire l’esperienza di guida e connettività.

Il lancio della Hyundai IONIQ 9 in Italia rappresenta un traguardo significativo nel viaggio del brand verso un futuro elettrico e sostenibile, seguito da un impegno a espandere la gamma a zero emissioni con 23 nuovi modelli entro il 2030. Con un equilibrio perfetto tra innovazione e prestazioni, questo SUV potrebbe diventare un punto di riferimento per l’industria automobilistica nel suo complesso.