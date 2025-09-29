Connect with us

Hyundai IONIQ 9 ottiene cinque stelle Euro NCAP

Con l’introduzione del suo nuovo SUV elettrico di punta, IONIQ 9, Hyundai ha riaffermato il suo impegno verso la sicurezza automobilistica conquistando il massimo riconoscimento di cinque stelle dall’Euro NCAP. Questo risultato sottolinea ulteriormente la competenza della casa automobilistica coreana nel progettare veicoli altamente sicuri e dimostra il suo impegno nella protezione dei clienti.

IONIQ 9 segue la scia dei suoi predecessori della gamma IONIQ, IONIQ 5 e IONIQ 6, anch’essi insigniti del massimo punteggio di sicurezza. Questo SUV elettrico di grandi dimensioni, dotato dell’avanzato pacchetto di tecnologie Hyundai SmartSense, offre una protezione impareggiabile a occupanti e utenti vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti.

“Per Hyundai, la sicurezza non è qualcosa che si annuncia una volta e poi si archivia, è un impegno costante”, ha dichiarato Xavier Martinet, Presidente & CEO di Hyundai Motor Europe. “Le cinque stelle ottenute da IONIQ 9 sono un’ulteriore prova della nostra promessa di rendere la protezione avanzata uno standard per i clienti, in tutti i modelli e segmenti”.

I test Euro NCAP valutano i veicoli su quattro aspetti chiave: protezione degli occupanti adulti, protezione dei bambini, protezione degli utenti vulnerabili della strada e performance dei sistemi di assistenza alla guida. IONIQ 9 ha ottenuto risultati eccezionali in tutte le categorie, registrando una performance particolarmente notevole nella protezione dei bambini, con un punteggio dell’87%.

Il SUV si distingue anche per la sua dotazione tecnologica avanzata, che comprende funzionalità come Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2), Highway Driving Assist 2 (HDA 2) e Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA). Queste tecnologie, abbinate a sistemi come i pretensionatori delle cinture di sicurezza su tutte le file e il cofano attivo per la protezione dei pedoni, contribuiscono a ridurre il rischio di incidenti, garantendo così la massima sicurezza per tutti gli occupanti del veicolo e gli utenti della strada.

 

