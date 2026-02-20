Hyundai IONIQ 9: silenzio, comfort e intelligenza artificiale al servizio della mobilità

IONIQ 9, ammiraglia della gamma elettrica di Hyundai e simbolo della filosofia “Human-centric” mette al centro il benessere delle persone. Con un design monolitico e fortemente identitario, aerodinamica da record (Cx 0,259) e un abitacolo progettato per accogliere fino a sette passeggeri, la IONIQ 9 ridefinisce l’esperienza di viaggio sotto il segno del comfort, della tecnologia e del silenzio.

All’interno, ogni dettaglio è pensato per offrire una sensazione di relax e armonia. Grazie al pavimento completamente piatto, gli spazi risultano ampi e facilmente fruibili, mentre materiali e colori si combinano per creare un ambiente accogliente. I progettisti hanno lavorato su ogni aspetto – dalla taratura delle sospensioni all’ergonomia – per garantire un’esperienza di guida appagante e serena in ogni situazione.

Il cuore tecnologico di questa filosofia è il sistema Active Road Noise Control (ANC-R), una soluzione avanzata che riduce attivamente il rumore percepito all’interno dell’abitacolo. Attraverso microfoni che captano i suoni provenienti dall’esterno, il sistema elabora onde sonore opposte, trasmesse in tempo reale tramite l’impianto audio, annullando fruscii aerodinamici e rumori di rotolamento. “L’obiettivo è mantenere l’ambiente interno estremamente silenzioso e confortevole anche alle velocità più elevate”, spiegano dal marchio.

In abbinamento al sistema audio premium BOSE con 14 diffusori e supporto al surround sound 5.1, l’ANC-R restituisce un suono avvolgente e cristallino, facendo della IONIQ 9 un vero salotto tecnologico su ruote.

Il comfort si estende anche ai sedili grazie ai Relaxation Seats, disponibili sia in prima fila sia nella seconda (nella versione a 6 posti). Questi sedili sono progettati per distribuire uniformemente la pressione sul corpo, alleviando il carico sulla zona lombare e sui fianchi. Con la semplice pressione di un tasto, seduta, schienale e supporto gambe si regolano in modo coordinato per raggiungere la posizione di massimo relax.

La digitalizzazione degli interni si completa con il panoramic display che integra due schermi curvi da 12,3”, offrendo un’interfaccia raffinata e intuitiva. Tutte le interazioni risultano fluide, rapide e sempre sicure, senza creare distrazioni per il conducente.

Tra le novità più rilevanti debutta anche lo Hyundai AI Assistant, il primo assistente vocale del brand basato su intelligenza artificiale, affiancato dai servizi Features on Demand che permettono di attivare funzionalità aggiuntive in base alle esigenze personali, e dai servizi connessi Bluelink® Connected Car.

IONIQ 9 rappresenta la sintesi perfetta dell’approccio Hyundai a una mobilità evoluta, integrata e confortevole. Ogni dettaglio – dalla disposizione degli spazi al posizionamento del selettore del cambio dietro il volante – è studiato per aumentare la praticità e ridurre le distrazioni.