Hyundai Italia, nuovo corso alle vendite: Roberto Di Nardo nominato Head of Sales

Hyundai Italia annuncia un importante cambio alla guida della propria Direzione Vendite. A partire dal 1° dicembre 2025, Roberto Di Nardo assume la posizione di Head of Sales Department, subentrando a Marone Vallesi, che prenderà la guida della rinnovata Direzione Sviluppo Rete.

Roberto Di Nardo porta con sé una lunga esperienza nel settore automotive, maturata fra marchi premium e generalisti come Jaguar Land Rover, PSA, DS Automobiles e BYD, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Vendite. La sua nomina segna un passo strategico per Hyundai Italia, impegnata a rafforzare la propria presenza nel mercato nazionale in una fase di profondo rinnovamento e crescita.

Nel suo nuovo incarico, Di Nardo avrà il compito di dirigere le attività commerciali della filiale italiana e di sostenere la crescita del brand sul territorio, valorizzando una gamma di prodotti sempre più articolata e diversificata. La sua visione sarà fondamentale per consolidare la posizione di Hyundai in tutti i canali di vendita, inclusi quelli dedicati alle flotte aziendali.

Parallelamente, Marone Vallesi – protagonista della crescita di Hyundai in Italia dal 2015 – passa il testimone della Direzione Vendite per dedicarsi allo sviluppo e al consolidamento della rete di vendita e assistenza. La nuova Direzione Sviluppo Rete nasce con l’obiettivo di accompagnare la trasformazione della rete Hyundai nel Paese, in un momento di grande vitalità per il marchio, contraddistinto dall’ingresso di nuovi imprenditori e dal rafforzamento dei partner esistenti. Vallesi metterà a frutto la sua profonda conoscenza del mercato e dell’organizzazione per accrescere la qualità dell’esperienza nei punti vendita e garantire una rete sempre più efficiente e competitiva.

A commentare i cambiamenti è Francesco Calcara, Presidente & CEO di Hyundai Italia, che sottolinea il valore strategico delle nuove nomine: “L’arrivo di Roberto e la nuova responsabilità di Marone segnano un momento importante per Hyundai Italia. Stiamo vivendo una fase di profondo rinnovamento del nostro Brand e questo passa anche attraverso le attività sales, con le quali puntiamo a far crescere la nostra presenza nel territorio, anche nel mondo flotte. Con il contributo di Roberto rafforziamo la nostra capacità di cogliere ancor più le opportunità nei diversi canali di vendita, mentre l’esperienza di Marone sarà determinante per accompagnare l’evoluzione della nostra Rete, elemento fondamentale della filiera. Queste nomine confermano la volontà di Hyundai di investire sulle persone e sulla qualità delle relazioni con i nostri partner, elementi centrali del nostro percorso di sviluppo sostenibile e di lungo periodo.”

Il cambiamento al vertice delle vendite e l’istituzione di una direzione dedicata allo sviluppo della rete rappresentano tasselli cruciali nel percorso di consolidamento del marchio coreano in Italia. Hyundai conferma così la propria volontà di crescere in modo sostenibile, proseguendo nella strategia di valorizzazione delle competenze interne e nel rafforzamento della qualità del servizio offerto ai clienti.

Fondata nel 1967, Hyundai Motor Company è oggi parte di Hyundai Motor Group e impiega oltre 120.000 persone in tutto il mondo, con dieci stabilimenti produttivi e sette centri di ricerca e sviluppo. In Europa dispone di due fabbriche, in Repubblica Ceca e in Turchia, con una capacità produttiva complessiva di 600.000 vetture all’anno. Secondo la classifica “Best Global Brands 2025” di Interbrand, Hyundai si colloca al 30° posto mondiale con un valore di marchio pari a 24,6 miliardi di dollari, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente.

In Italia, con una rete di 142 concessionarie e una quota di mercato del 3,1% (dati UNRAE 2024), Hyundai può contare su una presenza solida e in continua espansione. Tutti i modelli venduti nel Paese vantano la garanzia “5 anni a km illimitati”, segno distintivo dell’impegno del brand verso qualità e affidabilità.

Le nuove nomine di Roberto Di Nardo e Marone Vallesi rappresentano dunque un segnale chiaro della volontà di Hyundai Italia di proseguire la propria crescita nel segno dell’innovazione, della competenza e della vicinanza al cliente.