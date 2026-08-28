Hyundai Italia rafforza il team PR & Events: Marta Geremia nuova PR Expert

Hyundai Italia potenzia la propria Direzione PR & Events accogliendo Marta Geremia nel ruolo di PR Expert. Geremia riporterà direttamente a Giulio Marc D'Alberton, Head of PR & Events di Hyundai Motor Company Italy. Contestualmente, Davide Bagno, già PR & Communication Expert, intraprende una nuova sfida professionale assumendo il ruolo di Head of Brand Experience nella Direzione Marketing dell'azienda.

L'arrivo di Marta Geremia nel team PR & Events segue un momento di particolare fermento per il brand, con diversi lanci di prodotto e novità di brand previsti per i prossimi mesi. Geremia arriva da MSL, agenzia che da anni affianca Hyundai nelle attività di PR in Italia, dove ha ricoperto il ruolo di PR Account Executive. Durante la sua carriera ha gestito la comunicazione per aziende leader del settore tecnologico come OPPO, Hisense e Meta Reality Labs, acquisendo competenze solide nelle relazioni pubbliche e nella costruzione di rapporti con media e stakeholder.

Davide Bagno, dopo un percorso importante all'interno della Direzione PR & Events, proseguirà la propria crescita professionale entrando nella Direzione Marketing come Head of Brand Experience. Questo nuovo incarico conferma il valore attribuito da Hyundai Italia allo sviluppo dei talenti interni.

Sono felice di accogliere Marta nel team. Il suo ingresso rappresenta un importante rafforzamento della nostra struttura in una fase particolarmente importante. Marta porta con sé un bagaglio di esperienze maturate nel mondo della comunicazione e delle relazioni pubbliche, oltre a competenze e sensibilità maturate nel mondo della tecnologia, che rappresenteranno un valore prezioso in un settore come quello automobilistico, oggi sempre più guidato dall'innovazione, dalla connettività e dalla trasformazione digitale. Nei prossimi mesi Hyundai sarà protagonista di numerose novità di prodotto e di Brand e sono certo che il suo contributo sarà prezioso.

Allo stesso tempo, desidero ringraziare Davide per il contributo straordinario che ha offerto alla crescita e al posizionamento di Hyundai in questi anni. Professionalità, passione e spirito di squadra hanno caratterizzato il suo percorso nella Direzione PR & Events e sono certo che porterà lo stesso valore anche nella sua nuova sfida all'interno della direzione Marketing, ha commentato Giulio Marc D'Alberton.

Hyundai Motor Company, fondata nel 1967, si distingue come uno dei maggiori gruppi automobilistici mondiali. Con oltre 120.000 dipendenti, l'azienda conta dieci stabilimenti produttivi e sette centri di Ricerca e Sviluppo a livello globale. La fabbrica di Ulsan in Corea del Sud è la più grande al mondo, mentre in Europa Hyundai dispone di due impianti in Repubblica Ceca e Turchia e una rete di 2.100 showroom, generando 155.000 posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo la classifica Best Global Brands 2024 di Interbrand, Hyundai occupa il 30° posto tra i maggiori brand globali con un valore di 23 miliardi di dollari, in crescita del 13% rispetto al 2023.