Mazda CX-6e: il nuovo SUV elettrico reinventa il design Kodo per il futuro

Mazda CX-6e, SUV elettrico sviluppato tra Europa e Giappone, che ridefinisce il design Kodo con proporzioni dinamiche, superfici scolpite e dettagli premium.

La nuova Mazda CX-6e entra in scena come un significativo passo avanti nell'evoluzione stilistica del marchio, proponendo un SUV completamente elettrico sviluppato attraverso la collaborazione tra i designer europei e il team giapponese. Il progetto si distingue per proporzioni dinamiche e superfici scolpite, offrendo una presenza audace ma riconoscibile, sempre fedele alla filosofia Kodo - Soul of Motion.

L'ambizione dei designer è stata chiara fin dall'inizio: creare un veicolo che fosse insieme innovativo, progressivo e capace di coinvolgere emotivamente, rimanendo però iconicamente Mazda. Guidati dal tema Soulful Futuristic Modern, il team ha superato le convenzioni per sperimentare nuove forme e assetti, puntando su proporzioni slanciate, superfici leggere e dettagli tecnici che esaltano la sportività e l'eleganza premium.

Uno dei nostri obiettivi era creare una forte sensazione di tensione in tutto il design. Elementi come la silhouette slanciata, il montante D flottante e le superfici della carrozzeria accuratamente scolpite lavorano insieme per trasmettere movimento ed energia, anche a veicolo fermo, ha dichiarato Bahram Partaw, Lead Designer presso il Centro europeo di Ricerca e Design di Mazda Motor Europe.

La lavorazione artigianale è un tratto fondamentale della CX-6e. Ogni particolare - dai riflessi alle superfici, dai passaggi tra le varie linee alle finiture dei dettagli - è stato elaborato con attenzione per trasmettere precisione, qualità e quella sensazione di maestria giapponese racchiusa nel concetto di Takumi. Il risultato è una carrozzeria capace di bilanciare aerodinamica avanzata e fascino emozionale.

Elemento chiave nella progettazione è stata l'aerodinamica: le prese d'aria integrate sul frontale dirigono i flussi d'aria tra fascia anteriore e cofano scolpito. Gli specchi retrovisori digitali contribuiscono all'efficienza e al minimalismo visivo, avvicinando il modello di produzione al concept originario immaginato dagli stilisti Mazda.

Jo Stenuit, Design Director di Mazda Motor Europe, afferma: La CX-6e esplora il modo in cui il linguaggio Kodo può evolversi pur rimanendo immediatamente riconoscibile. Piuttosto che cambiarne l'essenza, ci siamo concentrati sull'individuazione di nuovi modi per esprimerla attraverso proporzioni, trattamento delle superfici e integrazione aerodinamica. Il risultato è un veicolo che appare progressivo, restando fedele alla filosofia di design Mazda.

Anche il design dei cerchi, sviluppato nel Centro Europeo Mazda di Oberursel, gioca un ruolo essenziale: i nuovi modelli da 21 pollici aggiungono una nota distintiva e dinamica, esaltando la personalità della CX-6e.

La sintesi del progetto è un equilibrio tra innovazione e tradizione, tecnologia e artigianalità, forma e funzione. La nuova Mazda CX-6e sarà disponibile presso gli showroom italiani a partire da settembre 2026.

Mazda CX-6e, 190 kW (258 CV): consumo energetico combinato 18,9-19,4 kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km; classe CO2: A. Valori ufficiali WLTP. Il consumo energetico effettivo può variare in base a equipaggiamento, stile di guida, condizioni meteorologiche, percorso e modalità di ricarica.