Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai, Kia e NVIDIA rafforzano la loro partnership strategica per la tecnologia di guida autonoma

Published

Hyundai e Kia hanno annunciato l’ampliamento della loro partnership strategica con NVIDIA, un passo decisivo per accelerare lo sviluppo delle tecnologie di guida autonoma e consolidare la posizione del gruppo all’interno dell’ecosistema globale dei Software-Defined Vehicles (SDV).

L’obiettivo della collaborazione è quello di unire l’esperienza ingegneristica e tecnologica di Hyundai Motor Group con le competenze di NVIDIA nel campo dell’intelligenza artificiale, realizzando soluzioni di nuova generazione per veicoli a guida autonoma di livello 2 e superiore. La sinergia tra le due realtà punta a creare un’architettura di guida integrata, scalabile e basata sui dati, destinata a migliorare sicurezza e comfort dei conducenti.

Hyundai Motor Group prevede di integrare progressivamente le tecnologie di NVIDIA sui propri modelli, potenziandone le funzioni di assistenza alla guida e aprendo la strada verso l’autonomia di livello superiore. Grazie all’utilizzo della piattaforma NVIDIA DRIVE Hyperion, il Gruppo svilupperà una struttura software flessibile capace di evolvere dal livello 2 al livello 4, realizzando un ciclo continuo di raccolta, analisi e apprendimento dai dati di guida reali generati dalla propria flotta.

Un elemento chiave della collaborazione riguarda la joint venture Motional, dedicata ai veicoli autonomi. Attraverso questo progetto, Hyundai e NVIDIA lavoreranno insieme per portare sul mercato tecnologie di livello 4 applicate ai robotaxi basati su Hyundai IONIQ 5, incrementandone efficienza e capacità operative. L’obiettivo è introdurre soluzioni di mobilità autonoma sicure, affidabili e pronte per la produzione su larga scala.

L’accordo rappresenta anche un passo strategico verso l’internalizzazione delle competenze di intelligenza artificiale nel campo della guida autonoma. Hyundai Motor Group punta infatti a sfruttare i dati raccolti durante la guida reale per addestrare i propri modelli AI, migliorandone costantemente le prestazioni e garantendo un sistema in grado di apprendere e adattarsi in modo dinamico.

Il processo delineato dal Gruppo prevede tre fasi principali: la raccolta dei dati di guida su vasta scala, l’addestramento e il perfezionamento dei modelli di intelligenza artificiale e, infine, la distribuzione dei sistemi migliorati sui veicoli di produzione. In questo modo, verrà attivata una filiera di sviluppo completamente basata sui dati, che consentirà una rapida evoluzione tecnologica e una maggiore capacità di risposta alle variazioni di mercato.

In occasione dell’annuncio, Heung-Soo Kim, Executive Vice President and Head of Global Strategy Office di Hyundai Motor Group, ha dichiarato: “La partnership ampliata con NVIDIA rappresenta una tappa fondamentale nella realizzazione della visione di Hyundai Motor Group per una guida autonoma sicura e affidabile. Grazie a un approccio collaborativo a livello di Gruppo, rafforzeremo la nostra competitività tecnologica, dalla guida autonoma di livello 2 e superiore fino ai servizi robotaxi di livello 4.”

A sua volta, Rishi Dhall, Vice President of Automotive di NVIDIA, ha commentato: “Il futuro della mobilità sarà sempre più definito da software e intelligenza artificiale. Unendo la leadership ingegneristica di Hyundai Motor Group con le capacità di calcolo accelerato e l’AI di NVIDIA, stiamo sviluppando sistemi di guida autonoma sicuri e intelligenti basati su NVIDIA DRIVE – dai sistemi avanzati di assistenza alla guida per i veicoli di serie fino ai servizi robotaxi scalabili con Motional.”

Con questa intesa, Hyundai e Kia puntano a rendere la guida autonoma una realtà concreta e sicura, combinando know-how tecnologico e intelligenza artificiale per plasmare la mobilità del futuro.

In this article:, , , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Società

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Motori

Ricarica domestica Audi: con Enel il rifornimento da casa dei modelli PHEV e BEV

Spettacolo

Travis Scott e Ye infiammano l’Italia: Hellwatt Festival 2026 riscrive la storia della musica live

Motori

SEAT e CUPRA avviano la produzione dei sistemi di batterie a Martorell, passo decisivo verso la CUPRA Raval

Giochi

Super Mario festeggia 40 anni con “Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel”

Spettacolo

Malika Ayane torna con “(siamo tutti) animali notturni” feat. DOV’È LIANA

Giochi

Tomodachi Life: Una vita da sogno arriva su Nintendo Switch con una nuova demo gratuita

Motori

Hyundai, Kia e NVIDIA rafforzano la loro partnership strategica per la tecnologia di guida autonoma

Spettacolo

Miley Cyrus celebra vent’anni di “Hannah Montana” con il nuovo singolo “Younger You”

Spettacolo

HBO svela il primo teaser ufficiale della serie “Harry Potter”

Giochi

Lords of the Fallen II: Umbral si trasforma in una minaccia viva e inarrestabile

Società

“Dritto e Rovescio”: questa sera ospite Ignazio La Russa

Motori

MG accelera sull’elettrificazione: debutta la batteria SolidCore e cresce la tecnologia Hybrid+ in Europa

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Giochi

Project Motor Racing 2.0: la simulazione di guida si rinnova completamente

Tecnologia

Samsung presenta i nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G: innovazione e intelligenza per tutti

Spettacolo

Brigitte Calls Me Baby: unica data italiana il 28 marzo al Circolo Magnolia

Spettacolo

Pechino Express: in Indonesia la terza tappa tra i vulcani di Giava

Spettacolo

Cosmo torna con “Incanto”: il nuovo singolo che anticipa l’album “La Fonte”

Giochi

La Stagione 16 di MY HERO ULTRA RUMBLE porta Star and Stripe nel roster

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Ricarica domestica Audi: con Enel il rifornimento da casa dei modelli PHEV e BEV

Audi prosegue nel suo percorso verso la mobilità sostenibile con un nuovo progetto che semplifica la ricarica domestica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in....

3 minuti ago

Motori

SEAT e CUPRA avviano la produzione dei sistemi di batterie a Martorell, passo decisivo verso la CUPRA Raval

SEAT & CUPRA compiono un passo decisivo verso il futuro della mobilità sostenibile avviando l’assemblaggio in serie dei sistemi di batterie nello stabilimento di...

57 minuti ago

Motori

MG accelera sull’elettrificazione: debutta la batteria SolidCore e cresce la tecnologia Hybrid+ in Europa

MG compie un nuovo salto tecnologico nel panorama dell’elettrificazione, puntando su innovazione concreta e sviluppo mirato al mercato europeo. Forte di una tradizione ingegneristica...

3 ore ago

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Il panorama automobilistico italiano accoglie una scossa di innovazione tecnologica e lusso accessibile con il debutto ufficiale della nuova gamma Jaecoo Super Hybrid. Omoda...

21 ore ago