Hyundai, Kia e NVIDIA rafforzano la loro partnership strategica per la tecnologia di guida autonoma

Hyundai e Kia hanno annunciato l’ampliamento della loro partnership strategica con NVIDIA, un passo decisivo per accelerare lo sviluppo delle tecnologie di guida autonoma e consolidare la posizione del gruppo all’interno dell’ecosistema globale dei Software-Defined Vehicles (SDV).

L’obiettivo della collaborazione è quello di unire l’esperienza ingegneristica e tecnologica di Hyundai Motor Group con le competenze di NVIDIA nel campo dell’intelligenza artificiale, realizzando soluzioni di nuova generazione per veicoli a guida autonoma di livello 2 e superiore. La sinergia tra le due realtà punta a creare un’architettura di guida integrata, scalabile e basata sui dati, destinata a migliorare sicurezza e comfort dei conducenti.

Hyundai Motor Group prevede di integrare progressivamente le tecnologie di NVIDIA sui propri modelli, potenziandone le funzioni di assistenza alla guida e aprendo la strada verso l’autonomia di livello superiore. Grazie all’utilizzo della piattaforma NVIDIA DRIVE Hyperion, il Gruppo svilupperà una struttura software flessibile capace di evolvere dal livello 2 al livello 4, realizzando un ciclo continuo di raccolta, analisi e apprendimento dai dati di guida reali generati dalla propria flotta.

Un elemento chiave della collaborazione riguarda la joint venture Motional, dedicata ai veicoli autonomi. Attraverso questo progetto, Hyundai e NVIDIA lavoreranno insieme per portare sul mercato tecnologie di livello 4 applicate ai robotaxi basati su Hyundai IONIQ 5, incrementandone efficienza e capacità operative. L’obiettivo è introdurre soluzioni di mobilità autonoma sicure, affidabili e pronte per la produzione su larga scala.

L’accordo rappresenta anche un passo strategico verso l’internalizzazione delle competenze di intelligenza artificiale nel campo della guida autonoma. Hyundai Motor Group punta infatti a sfruttare i dati raccolti durante la guida reale per addestrare i propri modelli AI, migliorandone costantemente le prestazioni e garantendo un sistema in grado di apprendere e adattarsi in modo dinamico.

Il processo delineato dal Gruppo prevede tre fasi principali: la raccolta dei dati di guida su vasta scala, l’addestramento e il perfezionamento dei modelli di intelligenza artificiale e, infine, la distribuzione dei sistemi migliorati sui veicoli di produzione. In questo modo, verrà attivata una filiera di sviluppo completamente basata sui dati, che consentirà una rapida evoluzione tecnologica e una maggiore capacità di risposta alle variazioni di mercato.

In occasione dell’annuncio, Heung-Soo Kim, Executive Vice President and Head of Global Strategy Office di Hyundai Motor Group, ha dichiarato: “La partnership ampliata con NVIDIA rappresenta una tappa fondamentale nella realizzazione della visione di Hyundai Motor Group per una guida autonoma sicura e affidabile. Grazie a un approccio collaborativo a livello di Gruppo, rafforzeremo la nostra competitività tecnologica, dalla guida autonoma di livello 2 e superiore fino ai servizi robotaxi di livello 4.”

A sua volta, Rishi Dhall, Vice President of Automotive di NVIDIA, ha commentato: “Il futuro della mobilità sarà sempre più definito da software e intelligenza artificiale. Unendo la leadership ingegneristica di Hyundai Motor Group con le capacità di calcolo accelerato e l’AI di NVIDIA, stiamo sviluppando sistemi di guida autonoma sicuri e intelligenti basati su NVIDIA DRIVE – dai sistemi avanzati di assistenza alla guida per i veicoli di serie fino ai servizi robotaxi scalabili con Motional.”

Con questa intesa, Hyundai e Kia puntano a rendere la guida autonoma una realtà concreta e sicura, combinando know-how tecnologico e intelligenza artificiale per plasmare la mobilità del futuro.